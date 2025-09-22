再破影史紀錄！《鬼滅之刃》蟬聯北美雙週票房冠軍兇猛破億 登頂全球最賣日本動畫

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「鬼滅」魅力持續席捲全球！電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上週末（9月19至21日）在北美繼續發威，以1730萬美金（約台幣5.23億元）蟬聯北美票房雙週冠軍，成為北美影史首部拿下雙週冠軍的日本動畫。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在全球上映，繼續突破各項影史紀錄。（木棉花提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在北美也正式賣破1億美金（約台幣30.24億元）大關，以1.04億美金（約台幣31.44億元）成為北美影史票房最高的日本動畫。全球票房方面突破5.55億美金（約台幣167.83億元），同樣是全球影史最賣座日本動畫。

該片於日本上映66天，估計票房已達到339.85億日幣（約2.31億美金、台幣67.97億元），目前仍是日本影史票房第2名；台灣方面，粗估票房已破台幣7.7億元，除了是今年目前年度票房冠軍，同時也是台灣影史最賣座日片，更是台灣影史最賣座動畫。《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台持續上映中。

