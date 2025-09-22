晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

再破影史紀錄！《鬼滅之刃》蟬聯北美雙週票房冠軍兇猛破億 登頂全球最賣日本動畫

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「鬼滅」魅力持續席捲全球！電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上週末（9月19至21日）在北美繼續發威，以1730萬美金（約台幣5.23億元）蟬聯北美票房雙週冠軍，成為北美影史首部拿下雙週冠軍的日本動畫。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在全球上映，繼續突破各項影史紀錄。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在全球上映，繼續突破各項影史紀錄。（木棉花提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在北美也正式賣破1億美金（約台幣30.24億元）大關，以1.04億美金（約台幣31.44億元）成為北美影史票房最高的日本動畫。全球票房方面突破5.55億美金（約台幣167.83億元），同樣是全球影史最賣座日本動畫。

該片於日本上映66天，估計票房已達到339.85億日幣（約2.31億美金、台幣67.97億元），目前仍是日本影史票房第2名；台灣方面，粗估票房已破台幣7.7億元，除了是今年目前年度票房冠軍，同時也是台灣影史最賣座日片，更是台灣影史最賣座動畫。《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台持續上映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中