娛樂 最新消息

胡婉玲大動作發聲明 5點切割周玉蔻

前民視新聞副總經理、現任中央社社長胡婉玲發出5點聲明，切割周玉蔻。（翻攝自臉書）前民視新聞副總經理、現任中央社社長胡婉玲發出5點聲明，切割周玉蔻。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前民視新聞副總經理、現任中央社社長胡婉玲今（9）日稍早大動作發5點聲明，先前她被牽涉進高等法院開庭提及當年周玉蔻與張淑娟名譽訴訟爭議，她澄清自己並非政論節目決策者，更強調外界對她職權全是臆測，她在聲明中還原民視當時處理此事件的內部決策過程，更表示自己當年是「民視新聞部副總經理」，而非周玉蔻政論節目製作人。

胡婉玲曾深入戰地採訪。（資料照，胡婉玲提供）胡婉玲曾深入戰地採訪。（資料照，胡婉玲提供）

胡婉玲指出「看到今天媒體報導，高院開庭提及本人，為免眾人過多臆測，憑著記憶，我說明如下」接著便是她的5點聲明。

一、 當年本人是民視新聞的副總經理，不是周玉蔻小姐政論節目的製作人，並非節目決策者。這個節目實際製作人就是周玉蔻，由於她是出身聯合報系的資深媒體人，公司內部同仁都很尊重她的意見，每天的新聞走向由她自己決定。

二、 查證新聞疑慮，應向事件相關人查證，而不是向新聞單位主管求證！今天這些說法，不符合新聞原理！

三、按工作分派，新聞部會由編審或法務向主持人周玉蔻、與談人蔡玉真本人查證，再回報新聞各階組織；當時本人擔任副總經理，依權責，不可能鉅細靡遺地管同仁怎麼查證。

四、 後來周玉蔻公開向張淑娟小姐道歉，民視主管們開始覺得事情真相難辨，因此公司決定，除非張淑娟小姐派有代表出席節目，否則不同意繼續討論此話題；並且先行停播周玉蔻在新聞台的節目；在選戰過後，再停播其在台灣台節目，以示負責態度。

五、 本案所有資料與事證均已在司法調查中，本人尊重司法，同時目前本人全力專注中央社業務，不便對舊案過多評論。

資深媒體人周玉蔻。（資料照，記者王定傳攝）資深媒體人周玉蔻。（資料照，記者王定傳攝）

從上述5點不難看出，胡婉玲強調該節目的實際製作人就是周玉蔻本人，節目的每日新聞走向皆由周玉蔻自行決定，否認干預內容。且她本人尊重司法，工作重心放在中央社業務上，不便對舊案進行過多評論。

