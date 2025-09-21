晴時多雲

娛樂 最新消息

王彩樺飛釜山挺《男公館》！爆料破尺度陳奕急滅火

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣影集《男公館》受邀參加韓國釜山影視節，今在亞洲內容暨電影市場展舉辦記者會並播放片花，客串劇中貴婦客人的王彩樺特別盛裝飛來釜山站台，一現身就被張立昂、羅宏正、周予天、吳思賢、石知田輪番「公主抱」，焦點十足。

王彩樺盛裝飛抵釜山站台《男公館》，在記者會上被張立昂、羅宏正、周予天、吳思賢、石知田輪番「公主抱」。（達騰娛樂提供）王彩樺盛裝飛抵釜山站台《男公館》，在記者會上被張立昂、羅宏正、周予天、吳思賢、石知田輪番「公主抱」。（達騰娛樂提供）

王彩樺笑說，因與製作人陳奕有「大尺度親密戲」立刻答應客串，戲外又是吳思賢的乾媽，這次特地來釜山「力挺乾兒子」。陳奕當場趕緊阻止她爆料尺度，王彩樺則不改綜藝魂回敬：「陳奕你老婆在台下，我老公也在，我們是專業演員，不用怕！」

《男公館》張立昂、石知田、羅宏正收工夜遊海雲台，意外巧遇日本男神小栗旬。（達騰娛樂提供）《男公館》張立昂、石知田、羅宏正收工夜遊海雲台，意外巧遇日本男神小栗旬。（達騰娛樂提供）

《男公館》由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導，製作人陳奕攜主演們一起亮相，首度在釜山影視節公開片花，吸引各國發行商、平台熱烈關注，連粉絲也自掏腰包入場支持。張立昂在現場展現流利英文加韓語，自己當起「翻譯擔當」協助主持人與外媒溝通，獲國際片商讚賞；吳思賢則笑稱自己是「穿最少的男公關」，省下治裝費換來每餐「吃雙份」的福利。羅宏正以短髮造型現身重現劇中主視覺，周予天則爆料大家拍戲時會玩撲克牌決定誰要請客，「結果輸家羅宏正真的請了10杯釜山咖啡。

《男公館》主演周予天（左起）、吳思賢、王彩樺、張立昂、陳奕、石知田、羅宏正齊聚釜山國際影展紅毯亮相。（達騰娛樂提供）《男公館》主演周予天（左起）、吳思賢、王彩樺、張立昂、陳奕、石知田、羅宏正齊聚釜山國際影展紅毯亮相。（達騰娛樂提供）

首次參加釜山影視節，主演們趁收工後夜遊海雲台，意外捕獲「野生」日本男神小栗旬。監製辛誌諭興奮透露，當初正是因為看了小栗旬主演的男公關電影，才萌生製作《男公館》的念頭。石知田更在現場做出小栗旬電影《漂撇男子漢》的招牌飛踢動作，和偶像用英文打招呼、自拍留念，為釜山行添上驚喜彩蛋。

