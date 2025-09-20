（杜Sir來了2）靈感來自生活 杜琪峯仍想拍票房電影但心有餘而力不足

導演杜琪峯直言還是想拍商業片，但心有餘而力不足。（國家影視聽中心提供）

〔記者許世穎／專題報導〕金獎導演杜琪峯上個月來台出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」，闊別多年來台參與公開影展活動，魅力依舊無法擋，首場放映《鎗火》前，他以一貫謙虛的態度表示「裡面可能很多錯誤」，就連受邀來台參與的香港資深影評人登徒都表示「杜先生知道自己有什麼缺點，不要太吹捧他！」

正如影評叫好、影迷熱愛的《鎗火》杜琪峯仍覺得有未盡之處，「他（杜）說不好，因為想拍但拍不到，他對自己要求高，他要的是突破」登徒在分享時提到。尤其杜琪峯要到拍攝《大事件》才能玩長鏡頭，開場7分鐘的一鏡到底挑戰，「他一定要找到讓自己興奮、沒玩過的東西來做。」

請繼續往下閱讀...

策展人卓男（左）與香港資深影評人登徒一同分享銀河印象的創業軌跡。（記者許世穎攝）

靈感來自生活 時代片刻引起影迷共鳴

不少影迷透過杜琪峯和銀河映像的作品了解香港，杜琪峯表示，自己的創作靈感其實就來自生活，「我從生活看出不同事件，拍出不同的形態，每天發生的事有好多，重複的重複都是一樣，但是要怎樣讓那件事本身，得到最後的結果、想表達些什麼，每一個背後的故事都會不一樣。」

杜琪峯舉例，一場車禍是一個「結果」，但故事是意外或是非意外，就會產生不同的人的背景，「我會再去想是不是值得放在自己電影裡面。」至於影迷感到共鳴，他認為是因為時代、這些片刻，「透過這些現實生活中的事情，去刺激他與時代如何接在同節奏上，因此產生共鳴。」

他也提到，自己想東西的時候，避不開生活環境的遭遇，「但這是我比較實際的作法，不代表所有導演都這樣，有些人在山裡都可以想出故事，我比較會從身邊的人出發。」

導演杜琪峯上個月來台出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」，映後和影迷進行QA分享。（國家影視聽中心提供）

想拍票房電影但沒了能力 自認沒了靈魂不敢面對

多年未拍攝長片的杜琪峯被問到是否還有慾望拍攝商業片？坦言「我其實好想拍票房好的電影，但是沒了這個能力，完全不敢面對！」他說不會用票房或觀眾去思考東西，「我現在比較自私，在乎我想的是什麼、是不是我喜歡的東西，作為一個觀眾，你喜歡就去看囉，不喜歡，就不要去看囉，可以說自私了，不再為觀眾想，是為我自己電影將來的歷程去思考。」

杜琪峯舉例，這幾年間，他有一部片花了3年準備，但只拍了10天就停了，「想不到我就不拍了，想不到拍來做什麼呢？我也不知道自己在做什麼，如果我不相信這部電影，我怎麼可以交給觀眾呢？」他說之後常常坐在家裡的花園，看麻雀、吃麵包，「我看了3年，毫無感覺。」

港片去年就有《九龍城寨之圍城》、《破‧地獄》在香港賣破1億港幣大關，杜琪峯說自己看完也不知道自己要拍什麼，「不是說人家好或不好，是我現在不太會拍這類商業電影，我怎麼能拍呢？我以前拍好多商業片，現在不知道為什麼沒了靈魂，每一樣都覺得不好看。」

提到過去經典，如至今仍許多人追捧的《嚦咕嚦咕新年財》，杜琪峯笑說當時1個月就拍完，「當時什麼都沒有，一開工就拍拍拍拍拍，因為馬上要新年嘛！1天24小時去拍，想不到變成經典，每一個愛打麻將的都看！」

資深影評人登徒也於分享時回憶，《嚦咕嚦咕新年財》當年影評界其實不看好，票房也不如預期，但如今這部電影已被視為香港最重要的喜劇之一，尤其該片已是20多年前的作品，在不少年輕人的口中是香港最經典喜劇，讓登徒感慨：「電影的藝術性，不在於商業或藝術之分，而是藏在作品的精妙裡。能在商業中加入藝術性的，才是真正的天才。」

（文未完待續）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法