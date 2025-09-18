晴時多雲

娛樂 最新消息

隋棠大爆發！「坐輪椅暴怒摔義肢」畫面震撼流出

〔記者蕭方綺／新北報導〕隋棠、莊凱勛、林雨宣等人今排練舞台劇《你的故事我的夢》，該劇改編自瓊瑤小說，隋棠飾演《一簾幽夢》中的汪綠萍，有些橋段坐在輪椅上演出，還暴怒丟出義肢，激動情緒讓現場觀眾差點無法呼吸。下台後受訪，她聲音仍然有些啞，笑說：「大家給了很多幫助和建議，讓我很快進入角色。因為情緒起伏太大，還常常收到大家送的喉糖。」

隋棠（右）和曾少宗在舞台劇《你的故事我的夢》對手戲很多。（記者蕭方綺攝）隋棠（右）和曾少宗在舞台劇《你的故事我的夢》對手戲很多。（記者蕭方綺攝）

身為舞台劇新手，她特別感謝湯志偉時常喊著「女兒啊，我們聊一聊」，細心提點細節，像是掌握聲音的層次感等，湯志偉則打趣自嘲是「瓊瑤老郎」。

隋棠也認為舞台劇排練過程充滿新鮮與震撼：「舞台劇的魔法讓我印象深刻，每次彩排情緒都真實強烈，這是電影和電視無法取代的。」她笑說自己每次在家看劇本都會感動落淚，第一次老公看到還緊張不已，後來才習慣。

隋棠（左）在《你的故事我的夢》坐著輪椅，對曾少宗冷嘲熱諷。（記者蕭方綺攝）隋棠（左）在《你的故事我的夢》坐著輪椅，對曾少宗冷嘲熱諷。（記者蕭方綺攝）

而她原本很擔心記不住台詞，沒想到導演郎祖筠誇她其實很早就能丟本演出。她說曾少宗、莊凱勛一開始要她放輕鬆，不必太早丟本，結果第一次彩排，曾少宗就率先丟本，像極了學生時代總說沒讀書卻考滿分的同學，她只能心中默默對自己喊話：「輸人不輸陣！」跟上曾少宗丟本的腳步。曾少宗聽聞後立刻解釋，因為角色情緒太重，如果一直拿著劇本，會打不開肢體。

隋棠在《你的故事我的夢》情緒起伏很大。（記者蕭方綺攝）隋棠在《你的故事我的夢》情緒起伏很大。（記者蕭方綺攝）

曾少宗此次挑戰兩個角色，深刻體驗完全不同的性格轉換。他表示：「每次排練都能長出新的細節，讓人物更鮮活。」談到楚濂，他坦承最大挑戰是「在愛與內疚之間找到平衡」。周丹薇在排練中動情的能力，則讓全場敬佩，她笑說：「排練經常哭哭笑笑，但這就是角色最真切的力量。」

此外，導演郎祖筠特別呼籲觀眾參與一項特別活動，就是分享你與瓊瑤阿姨的青春回憶。邀請大家翻開自己的青春相簿，分享一張照片與一段故事，留下珍貴記憶，讓這份情感在舞台上再次綻放。活動詳情請上寬宏藝術官方粉絲專頁查詢。

隋棠在《你的故事我的夢》有許多怒吼的戲。（記者蕭方綺攝）隋棠在《你的故事我的夢》有許多怒吼的戲。（記者蕭方綺攝）

《你的故事我的夢》將於2025年10月17日至19日於台北表演藝術中心首演，12月13日移師高雄衛武營國家歌劇院登場。

點圖放大body

