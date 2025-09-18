晴時多雲

娛樂 最新消息

劉德華遭爆瀕臨破產內幕 靠她救援：不要阿貓阿狗亂認

劉德華。（台灣映藝提供）劉德華。（台灣映藝提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港影視大亨向華強的妻子「向太」日前拍片透露，曾多次借錢幫助「華仔」劉德華度過難關，更誇讚這位天王「有情有義」，是知恩圖報的人

向太回憶，第一次出手相助是在華仔年輕創業失敗時，當時公司股東要分攤財務缺口，「他一個人就要補4000萬，公司股份不要了也不行，還要負責4000萬的債務」，於是她果斷借錢給劉德華，連借據都沒寫。

沒想到華仔之後在媒體自爆向太借錢，「他（劉德華）的本意是感恩，想讓大家知道是誰幫了他，不要外面阿貓阿狗亂認，他就很生氣。」

「向太」陳嵐（左）與香港影視大亨向華強結縭多年。（本報資料照，記者潘少棠攝）「向太」陳嵐（左）與香港影視大亨向華強結縭多年。（本報資料照，記者潘少棠攝）

向太還提到，華仔曾在她旗下公司工作，有天對她說要解約：「我大了，有經驗了，讓我去闖一闖自己的事業。」她當時聽了後果斷，將還有3年才到期的合約當場撕毀，決定放手讓劉德華自行闖蕩。然而之後華仔再度賠了不少錢，甚至與合夥人鬧翻，向太又一次出手援助。

