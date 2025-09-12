于朦朧走得突然 《三生三世》趙又廷悲傷難以名狀

于朦朧因演出《三生三世十里桃花》打開知名度。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國男星于朦朧因演出熱門劇《三生三世十里桃花》（以下簡稱三生三世）打開知名度，未料卻在日前驚傳墜樓身亡消息，工作室已證實死訊，享年37歲。曾在《三生三世》與于朦朧同台飆戲的男星趙又廷也發文哀悼，感嘆生命無常。

于朦朧在《三生三世》當中飾演楊冪的「四哥」白真一角，故許多粉絲喚他「四哥」，也有人封他為「古裝劇男神」。

《三生三世十里桃花》男主角趙又廷（右）、女主角楊冪。（翻攝自微博）

《三生三世》女主角楊冪得知于朦朧噩耗後，發文悼念「四哥，願你在另一個世界安好」，同劇的迪麗熱巴也懷念他的溫柔與真誠，男主角趙又廷不知該如何描述自己的哀傷，發文僅有三支白色蠟燭，足見哀傷之深。

趙又廷微博發文悼念于朦朧。（翻攝自微博）

于朦朧於11日墜樓，雖然警方已排除刑事嫌疑，但現場疑點重重，例如窗邊有多道抓痕、金屬紗窗難以徒手破壞，加上于朦朧本人有懼高症，加上演藝事業蒸蒸日上，很難讓人相信他會選擇這個時刻離開人世。

