于朦朧生前遭狠酸「永遠不會紅」 為證明實力過勞暴瘦

中國男星于朦朧曾被公司說：永遠不會紅。（翻攝自微博）中國男星于朦朧曾被公司說：永遠不會紅。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星于朦朧曾在《三生三世十里桃花》中飾演楊冪的四哥，之後更參演多部戲劇，人氣居高不下。昨日傳出于朦朧墜樓身亡消息，工作室亦證實死訊，享年37歲，令人惋惜。雖然警方已排除他殺可能性，但仍有大批網友不願相信他會選擇走上絕路，更有人想起于朦朧生前接受訪問時，坦言自己不被看好，就連公司的人都笑話他「永遠不會紅也不會發片」。

為了證明自己的天賦與實力，于朦朧生前接受採訪時曾透露，自己長期工作過勞，導致體重直直落。外界也認為于朦朧經常看起來極度疲憊、臉色憔悴，說話時更明顯感到他很累。

于朦朧為自證實力，工作非常認真，到過勞的地步。（翻攝自微博）于朦朧為自證實力，工作非常認真，到過勞的地步。（翻攝自微博）

對此，于朦朧並未否認，他坦言：「很煎熬、很累，我也希望能在不耽誤工作的情況下，多些時間休息」，不過，就衝著不被人看好的那股傲氣，于朦朧更努力往上爬，終於成功往大咖男星之路邁進。

于朦朧墜樓存在諸多疑點，根據目擊者指出，他10日在友人家，11日上午6時許被發現倒臥在北京某處，隨後工作室在18小時內即確認死訊，更強調警方排除刑事案件可能，感覺在帶風向，引起網友質疑于朦朧是否招惹圈內大佬。

