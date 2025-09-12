Lulu閃婚！親妹首度直呼陳漢典「姊夫」 深夜喊話：好好照顧她
〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典昨（11日）突拋結婚喜訊震撼演藝圈，2人合作主持多年卻始終低調，竟悄悄交往1年未被發現。喜訊曝光後，Lulu的親妹妹也在深夜感性吐露心聲，真摯字句令人動容。
Lulu（左）宣布閃婚陳漢典，妹妹（右）深夜感性向姊姊告白。（翻攝自IG）
Lulu的妹妹回憶，有天深夜接到姊姊來電，枕邊手機狂響，睡夢中醒來後竟聊了一個多小時，話題正是關於姊姊的終身大事。妹妹坦言，隔天醒來仍覺得像作夢，如今要習慣身邊即將多了一個「姊夫」，心情依然難以置信。
不僅如此，妹妹更笑著寫下童年回憶，提到曾為了保護Lulu，將欺負姊姊的小男孩壓進水裡逼道歉，幽默比喻未來也會守護姊姊，並叮嚀「希望未來的姊夫能好好照顧姊姊」。
這段真情留言曝光後，Lulu也在貼文下回應：「最愛我的妹妹！」妹妹則再度回覆：「務必要幸福。」一來一往的互動，讓粉絲直呼：「姊妹情太暖了」、「好真誠又可愛！」更為這樁婚訊增添滿滿的溫馨氣氛。
