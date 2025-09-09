（專訪）走過71天政治風暴！賴佩霞沒劇本上門：相信人性善良

賴佩霞每年為自己設定一個新目標。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕賴佩霞前年跳出來參選，從歌手、演員變成郭台銘的競選副手，讓自己跳脫舒適圈，卻迎來種種爭議，包括雙重國籍、心理諮商資格，還有辭演舞台劇《蘑菇》，讓劇團只能賠錢收場。對於她從參選到退選，短短71天的從政「奇幻之旅」，她僅簡單說：「我相信人性的善良，人是渴望被支持。」不過她也坦言退選後就沒有劇本找上門，現在工作主要是宣傳新書、線上課程，還有年底的民歌音樂會。

回到生活，她習慣每年為自己設定一個新目標。2023年她立下「沒有天花板的一年」，不僅在《人選之人—造浪者》中飾演總統候選人，現實生活中也意外投入副總統參選。今年她將年度標語定為「靜心正念」，並推出新書《靜心的力量》。

賴佩霞推出新書《靜心的力量》。（記者胡舜翔攝）

她練習靜心已有40年，結婚25年的另一半謝志鴻也逐漸領會其中奧妙。她舉了2個夫妻間的案例，還笑說「老公現在越來越可愛」。過去兩人相約見面時，自己若隨口一句「我等你10分鐘了」，謝志鴻總以為她在責備，立刻辯解並為遲到找理由，後來才明白其實只是玩笑，沒有指責之意。如今聽到同樣的話，他也只是笑回一句「對啊」，夫妻互動更顯融洽。

另一個狀況則發生在她到哈佛大學甘迺迪政府學院修讀菁英領導學程時，因必須用英文寫報告，她會請教曾在美國任教的謝志鴻，但對方常「教授上身」，語氣嚴厲，讓她心裡很不是滋味，「我想著，我不是你的寶貝嗎？怎麼可以這麼兇？」最後乾脆改找朋友幫忙報告。

直到某天她突然醒悟，意識到謝志鴻並沒有惡意，而是單純想著「怎樣才能讓對方更進步」。她開始明白當自己向老公請教問題時，他只是想把70多年累積的知識與經驗傾囊相授，「我怎麼還能挑三揀四呢？」她笑說換了思考方式後，現在已能心平氣和地接受老公的所有教誨。

