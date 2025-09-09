神棍PK騙徒！朴敏英對決宋智孝「賭桌開戰」火花炸裂

《行騙天下KR》朴敏英以霸氣賭徒的形象對抗宋智孝。（Hami Video提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕「百變女王」朴敏英主演韓國犯罪喜劇《行騙天下KR》於平台開播，立刻登上Hami Video韓劇榜冠軍；戲中朴敏英飾演的百變騙徒「美出新高度」，不但換上削肩韓服、高級套裝甚至絲綢睡衣，獲讚是「顏值新巔峰」。

首播劇情反轉再反轉引爆討論，劇迷大讚「根本不想快轉」、「節奏超快，太過癮了停不下來」。特別的是朴敏英日前在記者會上才因「暴瘦」引起熱議，但在劇中以穩重氣場完美領軍，讓全網讚爆「每一幕都超級美，真正的女王回歸！」

請繼續往下閱讀...

宋智孝睽違3年回歸小螢幕，特別演出賭性堅強的神棍。（翻攝自Hami Video）

另外，宋智孝時隔3年回歸小螢幕，在《行騙天下KR》化身裝神弄鬼騙取錢財的神棍，卻遇上詐術更高一籌的朴敏英；兩人在賭桌上鬥智鬥勇，不僅火花四射，還演到肢體衝突，這場「女神對決」被網友形容「神棍PK騙徒好精采！」

接著朴敏英精心鎖定偽善的「黑幫財主」鄭雄仁，目標是挖走對方暗藏的500億資金。她化身空服員精準布局，搭檔《非常律師禹英禑》朱鐘赫偽裝成航空富二代，卻意外被迫接下「可能斷手指」的驚險運送任務，甚至在菲律賓慘遭綁架。

就在兩人陷入絕境時，真相逐步揭曉，這一切竟是黑幫老大的「忠誠度測試」，沒想到卻早被朴敏英識破，反而憑縝密計劃將黑金一步步收入囊中。

然而第二集結尾又丟下一顆震撼彈，不但揭曉朴敏英童年悲慘身世，她暗中還有更龐大的計畫，留下巨大懸念。

朴敏英分享：「這次飾演的是擁有IQ 165的詐騙團隊領袖，既理性又有反社會人格傾向，還背負著過去不為人知的傷痛，是一個讓演員也十分想挑戰的角色。」

朴敏英也透露，這次不希望因方言而產生爭議，「我乾脆捨棄江原道腔，改用包括京畿道、忠清道的混搭方言，情境配合角色展現不拘一格的詐騙手法，希望觀眾感受到幽默與真實兼具的魅力。」

《行騙天下KR》9月6日起每週六、日在Hami Video全台獨播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法