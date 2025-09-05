晴時多雲

娛樂 最新消息

「竹北吊車大王」胡漢龑出事啦 激情過後直喊不開心

竹北吊車大王胡漢龑帶傷出鏡。（翻攝自臉書）竹北吊車大王胡漢龑帶傷出鏡。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕擁有4房嬌妻及14名子女的「竹北吊車大王」胡漢龑，年收入高達30億元，住的也是價值6億元的8層豪宅。昨（4）他在社群網站發影片，並表示不開心，原來是他玩遊戲導致右手受傷，更感嘆自己不能再逞強玩遊戲。

胡漢龑描述自己身上的傷勢，並表示越挫越勇。（翻攝自臉書）胡漢龑描述自己身上的傷勢，並表示越挫越勇。（翻攝自臉書）

啟德機械起重工程董事長胡漢龑在影片中仍然穿著一身招牌東北大花服飾，與以往不同的是，他的右手用三角巾包紮，稍損霸氣。胡漢龑表示：「不開心、不開心、不開心，老翁阿北不小心受傷了」，原來他玩遊戲時不慎受傷，不僅手肘骨頭裂了，膝蓋、手腕也有數處挫傷。

不過，胡漢龑的不開心很快就過去了，他在影片中開箱了裝潢好的一樓貴賓接待會議室以及另一間會議室，都是走金碧輝煌風格，胡漢龑更誇口說：可以拍哈利波特風格電影。

胡漢龑笑稱自己身上的傷是「激情過後的結果」。（翻攝自臉書）胡漢龑笑稱自己身上的傷是「激情過後的結果」。（翻攝自臉書）

胡漢龑透露自己是玩遊戲時意外受傷，留言處有人問是錄影時受的傷嗎？胡漢龑透露自己目前已經照過X光，右手骨頭裂掉，現在腫起來，繃帶內有中藥。

之後胡漢龑換上一套家居服，秀出自己的雙膝，只見上頭貼著藥膏，除膝蓋外，左手手腕、手掌底部也都有傷口，他開玩笑說「是激情過後的結果」，不過已經遵照醫囑休養，請大家不要擔心。

