舒淇抱邱澤落淚！《女孩》致敬侯孝賢 威尼斯首映15分掌聲

《女孩》邱澤（左起）、導演舒淇、白小櫻、9m88亮麗出席威尼斯首映紅毯。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕舒淇首度以導演身份帶著自編自導電影《女孩》亮相第82屆威尼斯影展，昨晚（4日）在主競賽單元舉行世界首映，舒淇與資深監製葉如芬、金獎攝影師余靜萍以及主演邱澤、9m88與白小櫻一同出席觀影，映後全場觀眾起立鼓掌長達15分鐘。首度執導劇情長片便收獲如此熱烈肯定，讓舒淇難掩激動，當場感動落淚抱緊身旁的白小櫻、9m88與邱澤，眾人圍上來互擁哭成一團。

導演舒淇亮麗出席《女孩》威尼斯影展世界首映紅毯。（甲上娛樂提供）

昨在威尼斯影展的國際記者會上，《女孩》導演舒淇與監製葉如芬、攝影師余靜萍和主演邱澤、9m88、白小櫻亮麗現身，星光熠熠，成為本屆影展最受矚目的焦點之一。舒淇過往曾多次以演員與評審身份踏上威尼斯紅毯，今年則憑藉導演首作入圍主競賽單元，角逐最高榮譽「金獅獎」，她坦言：「原來導演的壓力真的很大。」

導演舒淇（中）與9m88（右）、白小櫻一同出席《女孩》在威尼斯影展的國際記者會。（甲上娛樂提供）

《女孩》舒淇過往多次參加威尼斯影展，坦言這次當導演壓力最大。（甲上娛樂提供）

舒淇分享首度執導的心境，表示以前作為演員，只要專注在角色上，還能有時間在意造型與儀態；但如今成為導演參展，從清晨醒來便掛心觀眾的反應與評論，「好多莫名的壓力」，讓她回想起電影開拍前的忐忑。她直言，這次以導演身份帶著第一部電影與大家見面，很擔心自己沒把工作做好，因此首映前完全無心在乎妝髮或服裝，只想著觀眾是否喜歡這部作品。

《女孩》的故事背景設定於1980年代末到1990年代末，描繪台灣社會在工業化與現代化進程中，家庭與個人面對的矛盾與掙扎。舒淇表示，創作初衷是想刻畫大環境變遷下的親情、女性角色的掙扎與獨立，「那是一個灰濛濛的時代，父母為了生活奔波，男性常忽略家庭。進入1998年之後，社會氛圍轉變，女性有了更多教育機會，也更自由奔放，不需要依附在父權或家庭底下，這是我最主要的創作初衷。」她希望透過角色刻畫，呈現女性在世代更迭下的奮鬥與覺醒。

《女孩》舒淇在國際記者會上分享首度執導的心境。（甲上娛樂提供）

演員們也分享對角色的感受，邱澤表示，片中飾演的父親角色讓他重新思考與已逝父親的關係，「扮演的過程中，其實心裡一直想著自己的父親，他也是生活在那個年代，小時候對他有很多不了解，我也透過這個角色，來揣摩他當時是怎麼想的？他為什麼這麼做？經過這部電影跟他有很多的對話。雖然他已經在天堂了，心裡面也同時有很多的釋懷，希望大家看電影時也能感同身受。」

《女孩》舒淇以導演身分參展，坦言從清晨醒來便掛心觀眾的反應。（甲上娛樂提供）

9m88則認為，雖然故事背景在1988年，但即便到了2025年，女性仍活在集體潛意識的束縛下，愛情與家庭中的依附慣性依舊存在，她將這份感受帶入角色，詮釋年輕母親的掙扎與美麗。潛力新秀白小櫻分享要詮釋那個年代活在黑暗家庭中的女孩「小麗」相當困難，「需要用同理心去揣摩，但劇本寫得很細膩又生動，讓我可以馬上理解。」舒淇在一旁聽著，眼神滿是欣慰與驕傲。

《女孩》出品人嘉映董事長覃宏（左起）、監製葉如芬、演員邱澤、9m88、導演舒淇、白小櫻、攝影師余靜萍。（甲上娛樂提供）

許多搶先欣賞試片的媒體看出《女孩》中巧妙融入舒淇對恩師侯孝賢導演的致敬，包括《千禧曼波》裡的基隆中山橋與紅氣球元素，對此舒淇透露選景時發生一件神奇的事。她提到劇本中有一幕母女爭吵後分道揚鑣的戲，當初場景組帶眾人去到適合的場景，走著走著，竟無意間走到那座充滿回憶的「曼波橋」，舒淇直呼：「當時我雞皮疙瘩都起來了！我跟小余說好神奇，這就是無心之中我跟侯導的一個連結。」舒淇補充，侯孝賢對她最大的啟發是導戲要「先把人物立住」，因此在《女孩》中，她盡力以人物為核心建構故事。

舒淇自編自導的第一部劇情長片《女孩》將於10月31日在台搶先全亞洲上映，更多資訊請鎖定甲上娛樂官方粉絲團。

