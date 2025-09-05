晴時多雲

娛樂 最新消息

50歲賈靜雯瀟灑剪短髮 霸氣喊：不能批評我醜，因為我很喜歡自己

賈靜雯演活千變萬化的角色故事。（《ELLE》提供）賈靜雯演活千變萬化的角色故事。（《ELLE》提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯擔任《ELLE》雜誌封面，分享50歲的「Me Time哲學」。她下半年有兩部新作《回魂計》與《沉默的審判》，將再度讓觀眾看見截然不同的她，一個是偏向反派的復仇母親角色，另一個則是以中性的面貌示人。雖然無法劇透太多，但她暗示兩者皆帶來各層面的突破，「現在我的心態蠻開放的，接演的角色不見得是最主要的，可是只要好玩、是我沒有嘗試過的類型，我都會想要跟團隊合作，一起去挑戰看看。」

去年金馬獎頒獎典禮上，賈靜雯無預警以一頭俏麗短髮亮相，讓眾人又驚又喜，她還透過影像紀錄剪髮過程，對逝去的長髮瀟灑地說再見，欣然接受全新造型。大家眼中的「意外」，於她而言，只是更加確立心之所向，經過人生的千錘百鍊，不再因容貌焦慮或不自信搖擺不定，對任何改變都抱持開放態度，傾聽內心最純粹的聲音，交給直覺做出判斷。

賈靜雯匯集了所有女性嚮往擁有的特質，舉措優雅且從容不迫。（《ELLE》提供）賈靜雯匯集了所有女性嚮往擁有的特質，舉措優雅且從容不迫。（《ELLE》提供）

她提到：「大家問我怎麼保持年輕、保持心態，其實這個保持，需要身體力行。每次做完熱瑜伽全身濕透，還有看完1部電影的興奮感，都是我在療癒自己的過程，不需要別人來告訴我怎麼做。最近我常常跟家人說，我很喜歡自己現在的樣子，今天又覺得自己好漂亮、過得很快樂。即使可能沒睡好，有一點黑眼圈或其他瑕疵，照鏡子看到好多皺紋，這都不要緊，只要我喜歡就好。」

賈靜雯享受下戲後回歸樸實的日常生活。（《ELLE》提供）賈靜雯享受下戲後回歸樸實的日常生活。（《ELLE》提供）

跨過年紀分水嶺，允許不完美的到來，在逐步認識自我的過程中，她也把體悟化作現成教科書，讓女兒們學習表達的藝術，以及「不理解但尊重他人」的守則。「像我剪短髮也是一樣，可以跟我說不喜歡我短髮，但你不能用很醜來批評，因為我覺得自己很漂亮啊！」她認為很多女性習慣把孩子或先生的想法意見擺在前面，有時候Feedback回來的東西不符合期待值，會失落、受到打擊，掉入很深的自我懷疑漩渦。「以前我也是這樣，可是後來我回歸到自己的感受上。」

她繼續舉例，「我小孩經常跟我說今天的飯沒有上次好吃，我說沒關係啊，我做得很開心，而且我願意去買菜、喜歡做菜的過程，真的不好吃我們再一起討論。」

