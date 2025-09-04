晴時多雲

娛樂 最新消息

偷拍還敢嘴？ SJ東海健身被偷拍教練諷：只知法海

SJ成員東海開心分享在台灣行程。（翻攝自X）SJ成員東海開心分享在台灣行程。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國天團「Super Junior」（以下簡稱SJ）成員東海連續2天在社群分享自己在台灣健身的照片，引起E.L.F.（粉絲名）熱烈討論，沒想到，卻發生健身教練很不禮貌的偷拍東海照片，還誇張到發至限時動態，語帶嘲諷說「東海是誰？我只認識法海」。健身教練不以自己的行為為恥，還嘴東海的惡劣行為，引起粉絲不滿，向健身品牌抗議，更在網路砲轟這種行為真的超沒水準。

無良健身教練偷拍東海，還出言諷刺。（翻攝自IG）無良健身教練偷拍東海，還出言諷刺。（翻攝自IG）

偷拍東海的健身教練目前已經發限時動態向東海本人道歉，所屬公司也稱已對該名員工懲處，同時承諾會加強內部教育。

SJ成員東海這次來台灣心情非常愉悅，他分享了自己領包裹、在飯店大啖美食的照片，更連續兩天在健身房打卡。健身教練偷拍東海就算了，竟然還上傳到限時動態，嘲諷說「他又來練了，如果馬東石來我會比較興奮」、「東海是誰？我只知道法海…為什麼不是光頭？」

健身教練偷拍東海健身照片，還酸諷：我只知道法海。（翻攝自IG）健身教練偷拍東海健身照片，還酸諷：我只知道法海。（翻攝自IG）

這兩則限時動態被E.L.F.看到並轉發至Threads，惹得許多E.L.F.憤怒，大罵「這教練也太沒水準了吧」、「請問教練是可以這樣偷拍嗎？」、「去健身被偷拍還會被嘴，這感覺很差」、「以後去萵苣還要小心被教練偷拍」。

偷拍東海的健身教練隨即刪除限時動態，並發文道歉表示：「誠摯向東海本人道歉，不應該未經允許拍攝打擾，並以不恰當的文字於社群曝光，打擾會員運動的失禮行為，已立即刪文，並誠摯向他本人和粉絲道歉，也感謝給予指正的網友們，對不起」。

健身教練在網路上向東海道歉。（翻攝自IG）健身教練在網路上向東海道歉。（翻攝自IG）

點圖放大body

