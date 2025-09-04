晴時多雲

娛樂 日韓

《凌晨兩點的灰姑娘》甜虐登場！「王子」性格遭吐槽差很大

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》講述平凡女孩與富家公子的浪漫愛情故事，女主角申鉉彬笑稱，她打破童話故事的定律，在遇到男主角後，內心的想法不是「喔，他是王子！」，而是「為什麼他是王子？！」

劇中文相敏則是十足的浪漫主義者，不惜一切展開熱情攻勢挽回對方；申鉉彬爆料私下的文相敏其實非常害羞，「我們說話的時候，他一直看著地板。」與劇中角色性格差很大。

文相敏（左）熱情攻勢挽回愛情，申鉉彬爆料對方私下個性害羞。（八大電視提供）文相敏（左）熱情攻勢挽回愛情，申鉉彬爆料對方私下個性害羞。（八大電視提供）

談到《凌晨兩點的灰姑娘》劇名，申鉉彬表示當初看到寫「凌晨兩點」以為是不是筆誤，但在讀完劇本後立刻明白它的原因。

她說，灰姑娘在午夜前見到了王子，心情興奮、高興，但這個魔咒被打破後，凌晨兩點後沒有了馬車、車伕，什麼都沒有，回到現實很令人沮喪。申鉉彬覺得就像在熱鬧的表演工作結束後，也會有同樣的感覺。

申鉉彬（左）與文相敏詮釋浪漫愛情故事。（八大電視提供）申鉉彬（左）與文相敏詮釋浪漫愛情故事。（八大電視提供）

文相敏在開拍前先做功課，原本擔心自己詮釋是否能貼近漫畫風格，但在讀到劇本、看到場景的呈現，化解他的疑慮，他和申鉉彬在拍攝過程非常開心；文相敏大方表示，他本身就是申鉉彬的粉絲，想到兩人能一起合作就覺得很棒，可以從對方身上學到很多東西。

《凌晨兩點的灰姑娘》今（4）起，每週一至五晚間7點於八大戲劇台首播。

