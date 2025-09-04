禁藥王&栗子吵架休團4個月突合體 家人搶饅頭慘況重現

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣饒舌雙人組合「Asiaboy 禁藥王&Lizi 栗子」，今年4月下旬突然無預警拍攝影片宣告休團，也坦言彼此有吵架，相隔4個多月，兩人突然又「重聚」了，因為栗子單飛推出新歌《誰會信》，禁藥王也在MV中客串演出。

栗子（右）推出個人單曲，也難得演出MV劇情。（不能想太多提供）

栗子歷經當兵休養，正式回歸音樂圈，也推出個人單曲，這也是他籌備中的首張個人專輯裡的核心作品，他想藉由這首歌，獻給所有曾經被否定、正在掙扎，還有懷疑自己是否值得被愛的人。

請繼續往下閱讀...

禁藥王客串MV演出。（不能想太多提供）

栗子MV中，飾演他父母的演員逼真演出搶食饅頭，讓他感觸很多。（不能想太多提供）

談到拍MV，栗子表示：「因為我沒有真正的演戲經驗，也不知道可以請教誰，只好在開拍前問Chat GPT，意外地獲得許多演戲小方法。」MV中以牢籠來象徵栗子生命中幾個重大的關卡，其中尤以「父母」的牢籠讓他極度震撼。在還原一段他幼時因家中經濟壓力，甚至一家人要搶饅頭的橋段時，兩位飾演栗子父母的演員，連饅頭的塑膠袋都直接咬下去，逼真的舊記憶重現，讓他感觸很深。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法