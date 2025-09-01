晴時多雲

娛樂 最新消息

回憶殺！小虎隊回來了青澀模樣帥翻 姜育恒再次跟往事乾杯

小虎隊全盛時期音樂作品都將再次數位上線。（環球音樂提供）小虎隊全盛時期音樂作品都將再次數位上線。（環球音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕前陣子五月天促成F4兩度合體，引起網友熱烈討論，也紛紛許願五月天能再「發功」，促成「小虎隊」蘇有朋、吳奇隆、陳志朋再合體，儘管小虎隊舞台上的演出合體還要再看看機緣，不過歌迷卻有機會重溫小虎隊全盛時期的音樂作品，找回青春回憶。

環球音樂與擎天娛樂宣布戰略發行合作計畫，將透過數位上線，重現80年代末至90年代風靡亞洲的超級偶像團體小虎隊的全部經典曲目，其中包括在台灣銷量突破25萬張、與師姐憂歡派對合作的專輯《新年快樂》；還有十天內在全亞洲突破200萬張， 89年度銷量冠軍、小虎隊首張專輯《逍遙遊》；另外還有《男孩不哭》、《紅蜻蜓》、《星星的約會》等三張不斷刷新銷售紀錄的經典專輯。

不僅如此，發行作品還包括兩周內在全亞洲銷量超過200萬張的小虎隊第五張公益專輯《愛》；還有陳志朋入伍服兵役前推出的紀念專輯《再見》；小虎隊暫時解散推出的紀念專輯《Best Dance Remix》，也是全亞洲第一張全電子混音REMIX專輯；另外小虎隊闊別舞台兩年後重聚發行的複合紀念專輯《星光依舊燦爛，以及小虎隊最後兩張錄音室作品《快樂的感覺永遠一樣》、《庸人自擾》，就連小虎隊成員單飛後，吳奇隆的《追風少年》、蘇有朋的《我只要你愛我》兩張作品也將數位上線。

姜育恒多張代表作品也將數位上線。（環球音樂提供）姜育恒多張代表作品也將數位上線。（環球音樂提供）

除了小虎隊，姜育恒的《跟往事乾杯》、《驛動的心》等作品也將數位發行，唱片公司對小虎隊全部曲庫及姜育恒代表作品共計24張專輯的原始母帶進行了重新製作，保留歌曲原汁原味的年代風貌與感動，並提升了音質。

環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅表示：「小虎隊、姜育恒等音樂人的作品已經從當年的卡帶、黑膠和CD，成功地移民到了數位平台。這些歌曲不再是父輩抽屜裡的舊物，而是所有用戶都能隨時點擊播放的數字資產。」另外擎天娛樂執行長劉虞瑞則表示：「此次與環球音樂的合作可謂意義重大。我們投入了大量資源進行技術處理和後期製作，希望讓老一輩樂迷能重溫清晰版的青春記憶，也讓年輕一代的聽眾有機會以最佳的品質，發現和欣賞這些歷久彌新的經典之作。」

