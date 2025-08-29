晴時多雲

娛樂 最新消息

告別古惑仔！鄭伊健否認退休 作品減量嘆「沒人找我」

〔記者廖俐惠／台北－香港連線報導〕鄭伊健過去以《古惑仔》中的「陳浩南」形象深植人心，近年他勇於挑戰新事物，像是此次他接演的《久別重逢》就是愛情片，讓人看到鐵漢也有柔情的一面。他今天（28日）接受台灣媒體聯訪，坦言《古惑仔》已經是過去式了，與其繼續打打殺殺，反而想嘗試不同的東西。

鄭伊健希望能夠接觸新事物。（Lam & Lamb Entertainment Limited提供）鄭伊健希望能夠接觸新事物。（Lam & Lamb Entertainment Limited提供）

現年57歲鄭伊健去年在高雄開唱，今年又帶來新片《久別重逢》，他在片中飾演陷入瓶頸的音樂人蘇昇華，戲外的他不否認自己也有低潮，而他會透過想著開心的事情或者做沒有做過的事情來療癒，鄭伊健也不吝於將煩惱說出口，與周遭的人分擔。

近年作品量大不如前，被人質疑是否處於半退休狀態，鄭伊健笑說：「是沒有人找我，不想拍跟以前一模一樣的，想找一些沒有嘗試過的。」他回顧過往的作品，確實比較少與愛情故事有關，動作戲還是佔大多數，現在到了這個年紀，比起過去的老搭檔，更喜歡跟年輕導演合作，從他們身上也能有所學習。被問到是否願意再次演《古惑仔》系列、在片中升格當老大？鄭伊健表示：「你看我這年紀演什麼古惑仔，已經是過去式了，（當老大）太大不用了。」他希望把機會留給一些新導演、新演員會更好。

鄭伊健否認退休，謙虛的說「要看人家喜不喜歡你」。（Lam & Lamb Entertainment Limited提供）鄭伊健否認退休，謙虛的說「要看人家喜不喜歡你」。（Lam & Lamb Entertainment Limited提供）

前幾年他來台拍攝台劇《百萬人推理》，鄭伊健坦言開心及享受，當然也希望有一天能再與台灣劇組合作，不過又謙虛的說：「要看人家需不需要你、喜不喜歡你。」他透露很欣賞婁峻碩，看著這些新生代的歌手演員一起做事情，覺得有趣及新鮮。如果人生能夠重來一次，鄭伊健很滿足現在的生活，「我很喜歡當歌手跟演員的工作。」《久別重逢》9月5日在台上映。

