娛樂 最新消息

金鍾國婚禮日期曝光了！明星好友「拒參加」真實內幕全說了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲的韓星金鍾國因參加《Running Man》深受全球粉絲歡迎，一直以來給人「萬年單身」、「不近女色」形象的他，日前無預警宣布結婚，震驚台韓網友，連身邊友人事先都不知情。而身為金鍾國的好友朴明洙今（26）日在節目中指出，到現在都還沒收到喜帖，直呼：「不參加了」。

金鍾國將要在9月5日舉辦婚禮。（翻攝自IG）金鍾國將要在9月5日舉辦婚禮。（翻攝自IG）

今日朴明洙在廣播節目中說起好友金鍾國將要結婚一事，坦言自己知道金鍾國將要在9月5日舉辦婚禮，但至今尚未收到喜帖，甚至連一通電話都沒有，隨即開玩笑表示，若金鍾國繼續不聯絡他，「我就真的不去參加了」，不過雖然嘴上抱怨金鍾國，但朴明洙還是在節目中送上祝福。

朴明洙目前尚未收到喜帖。（翻攝自IG）朴明洙目前尚未收到喜帖。（翻攝自IG）

事實上，金鍾國結婚的消息一出，網友最好奇的莫過於「新娘到底是誰？」，根據韓媒《News 1》報導，新娘是圈外人，而金鍾國對於女方身分也相當保密。而據悉婚禮將在首爾某地舉辦，透露形式規模不大，只會邀請家人以及親近的友人參加。

點圖放大header
點圖放大body

