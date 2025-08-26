張艾嘉難忘戰爭孩子夢魘 陳庭妮親曝見難民營震撼

〔記者許世穎／台北報導〕台灣世界展望會今（26）日舉辦「1000女孩影像展」開幕活動，影展代言人張艾嘉與陳庭妮聯袂現身，除親自導覽外，更進行深度對談，分享教育如何幫助女孩實現夢想。現場並首映張艾嘉於7月遠赴非洲尚比亞拍攝的紀錄影片，片中她為當地寶寶煮粥、陪婦女提水、與女學生縫製布衛生棉，最後更與居民一同種下象徵希望的「艾嘉樹」。

張艾嘉（左）、陳庭妮擔任台灣世界展望會「1000女孩影像展」代言人。（記者胡舜翔攝）

兩人因公益結緣，這也是首次合作出席活動。陳庭妮笑說，過去只在聚會上見過張艾嘉，提到是否想和她合作直說「怕會給張姐壓力」，張艾嘉則幽默自嘲「張姐已經很老了」。陳庭妮表示，演員與角色的相遇全憑緣分，「合作都是角色找演員」，張艾嘉則補充，透過公益計畫結識不同世代的藝人，「他們資源比過去更多，可以認識到很多很好的年輕藝人，都是難得的機會。」

談及海外探訪經驗，陳庭妮透露，自己過去曾前往孟加拉難民營，親眼見到全世界人口最密集的生活環境，感受到強烈的壓迫與不安，「大人臉上滿是恐懼與防備，孩子卻用懵懂而親近的眼神看著你，真的很衝擊。」她說，這樣的經歷讓自己更加珍惜生活，也希望透過分享，能讓公益力量「一加一大於二」。

她坦言以為自己已經很堅強，但當看到孩子們為了一小搓米、一碗不乾淨的水而努力生存，仍忍不住被觸動。「那種對未來徬徨、又努力尋找安全感的眼神，會讓人很心疼。」她也提及自己與老公胡宇威目前並不給生育設定壓力，「有就感恩，沒有也很好」，現階段則持續透過資助孩子來盡一份心力，婚禮也是順其自然，「看天時地利人和」。

張艾嘉則分享，自己過去曾在獅子山共和國參與人道探訪，最心痛的是20年前親睹戰爭之下的孩子的傷痛，至今仍難以忘懷，「當時看到孩子們在內戰中失去手臂，晚上還因夢魘驚叫，那種表情讓人不忍心。」她回憶，當年甚至與當時的會長手牽手祈禱，盼望孩子能走出陰影。

兩位女星以真誠經驗呼籲大眾重視女孩教育的重要性，希望透過「1000女孩影像展」，讓更多人看見世界角落中女孩的需要，並一起為她們的未來點亮希望。陳庭妮表示，「我們一點點付出對這些女孩和婦女來說，代表的是一個為自己努力的機會、更多的人生選擇，還有完整的尊嚴。」

「1000女孩影像展」自即日起至9月21日於成真咖啡SOGO復興店開放參觀，世界展望會呼籲大家在10月11日「國際女孩日」合力資助1000名女孩，改寫女孩被迫早婚、成為童工或被家庭犧牲的命運。

