晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陸小芬20年前嫁北市議員陳俊源！今談婚姻狀態竟回：網路傳說

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影后陸小芬加盟新經紀公司「一束光影藝」，今受訪時分享精油與她身心靈的療癒故事，因她34歲時覺得拍戲工作壓力太大，赴美讀書，在美國全靠精油療癒身心。她息影20年，前年拍電影《本日公休》復出，近日又要準備拍大愛新戲《接住流星的人》，至於感情狀況，她2005年和北市議員陳俊源低調結婚，但她今不願多談感情，只打模糊仗回「那是網路的傳說」。

金馬影后陸小芬分享精油與她身心靈的療癒故事。（資料照，記者陳奕全攝）金馬影后陸小芬分享精油與她身心靈的療癒故事。（資料照，記者陳奕全攝）

陸小芬鮮少提及婚姻，今受訪時也不例外，低調不願多說，僅稱是「網路傳說」，然而結婚是網路傳說還是離婚是網路傳說？她沒正面回應，她指出網路上的輿論只能去接受，「輿論就是會這樣，藝人比較辛苦，但這些都是過程，我們也不可能每天都挨家挨戶敲門告訴對方、反駁，這些就變成演出的力量。」還下了個結論稱「藝術家就是苦難的象徵」，總歸一句，她想保護私領域。

除了感情生活之外，她都大方分享，她提到自己和精油結緣是因為2005年赴美求學。當時正值演藝事業巔峰，她卻毅然決定息影赴美，主因是長期在演藝圈高壓工作，生活作息完全被打亂，不僅飲食不正常、長期失眠，還曾為了拍戲，超過一週幾乎沒合眼。她回憶有次在深山拍戲，自己高燒不退卻無法下山就醫，只能靠感冒糖漿硬撐。

她感嘆當年的艱苦雖不至於休克或昏倒，但長年壓力累積，讓她精神緊繃，經常呼吸困難、胸口發悶、心悸不止，一度以為罹患心臟病。好在就醫後，醫生倒是用幽默口吻給了她一劑至今都難以忘記的藥方，就是「吃喝玩樂、遊山玩水」，還虧她是林黛玉的化身，但這件事也促成她決定息影的契機。

她赴美求學後，有次收到同學送的半罐精油，一開始還頗瞧不起，沒想到意外發現能有效舒緩焦慮，用後驚為天人，也因此投入芳療研究，「我覺得精油就是最好的醫生」。她逐漸減少應酬，把重心放在自己的小宇宙，學習芳療、瑜伽、頌缽，專注於身心靈的調養，「每天都快樂得不得了，時間一下子就過去了」。

陸小芬的養生之道之一，就是每天堅持倒立5分鐘。（一束光影藝提供）陸小芬的養生之道之一，就是每天堅持倒立5分鐘。（一束光影藝提供）

她現在去健康檢查，只有三酸甘油脂有赤字，其他都相當健康。她分享養生之道就是充足睡眠、好好生活。會像蔡依林一樣晚上九點半就睡？她笑回：「她比較好命，我大概都11、12點就睡！」且她平日會用精油來穩定能量、提升情緒、淨化環境，每天還堅持倒立5分鐘。

她也提到過去拍戲長期化妝，因為舊式化妝品含重金屬，導致臉上長了蝴蝶斑，但靠著調整作息、養成良好睡眠習慣，色素沉澱逐漸淡化，「這些都是我用20年的睡眠養回來的」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中