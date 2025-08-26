陸小芬20年前嫁北市議員陳俊源！今談婚姻狀態竟回：網路傳說

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影后陸小芬加盟新經紀公司「一束光影藝」，今受訪時分享精油與她身心靈的療癒故事，因她34歲時覺得拍戲工作壓力太大，赴美讀書，在美國全靠精油療癒身心。她息影20年，前年拍電影《本日公休》復出，近日又要準備拍大愛新戲《接住流星的人》，至於感情狀況，她2005年和北市議員陳俊源低調結婚，但她今不願多談感情，只打模糊仗回「那是網路的傳說」。

金馬影后陸小芬分享精油與她身心靈的療癒故事。（資料照，記者陳奕全攝）

陸小芬鮮少提及婚姻，今受訪時也不例外，低調不願多說，僅稱是「網路傳說」，然而結婚是網路傳說還是離婚是網路傳說？她沒正面回應，她指出網路上的輿論只能去接受，「輿論就是會這樣，藝人比較辛苦，但這些都是過程，我們也不可能每天都挨家挨戶敲門告訴對方、反駁，這些就變成演出的力量。」還下了個結論稱「藝術家就是苦難的象徵」，總歸一句，她想保護私領域。

除了感情生活之外，她都大方分享，她提到自己和精油結緣是因為2005年赴美求學。當時正值演藝事業巔峰，她卻毅然決定息影赴美，主因是長期在演藝圈高壓工作，生活作息完全被打亂，不僅飲食不正常、長期失眠，還曾為了拍戲，超過一週幾乎沒合眼。她回憶有次在深山拍戲，自己高燒不退卻無法下山就醫，只能靠感冒糖漿硬撐。

她感嘆當年的艱苦雖不至於休克或昏倒，但長年壓力累積，讓她精神緊繃，經常呼吸困難、胸口發悶、心悸不止，一度以為罹患心臟病。好在就醫後，醫生倒是用幽默口吻給了她一劑至今都難以忘記的藥方，就是「吃喝玩樂、遊山玩水」，還虧她是林黛玉的化身，但這件事也促成她決定息影的契機。

她赴美求學後，有次收到同學送的半罐精油，一開始還頗瞧不起，沒想到意外發現能有效舒緩焦慮，用後驚為天人，也因此投入芳療研究，「我覺得精油就是最好的醫生」。她逐漸減少應酬，把重心放在自己的小宇宙，學習芳療、瑜伽、頌缽，專注於身心靈的調養，「每天都快樂得不得了，時間一下子就過去了」。

陸小芬的養生之道之一，就是每天堅持倒立5分鐘。（一束光影藝提供）

她現在去健康檢查，只有三酸甘油脂有赤字，其他都相當健康。她分享養生之道就是充足睡眠、好好生活。會像蔡依林一樣晚上九點半就睡？她笑回：「她比較好命，我大概都11、12點就睡！」且她平日會用精油來穩定能量、提升情緒、淨化環境，每天還堅持倒立5分鐘。

她也提到過去拍戲長期化妝，因為舊式化妝品含重金屬，導致臉上長了蝴蝶斑，但靠著調整作息、養成良好睡眠習慣，色素沉澱逐漸淡化，「這些都是我用20年的睡眠養回來的」。

