偶像女團成員甩J奶逛老街 在地居民暴怒

日本偶像女團「ミリオン！Million Heaven Tokyo」成員Phakchi在鐮倉老街狂甩J奶。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團「ミリオン！Million Heaven Tokyo」成員Phakchi日前在網路分享多段影片，只見她身穿著運動內衣搭配短版外套及超短熱褲開心逛鎌倉老街，刻意裸露J奶的她還不斷晃動自己的上半身，引發在地居民不滿，就連鐮倉市政府也奉勸她考慮周圍遊客感受。

穿著清涼的Phakchi拍影片時故意把外套拉鍊下拉到肚臍，為的就是露出雄偉的J級巨乳。（翻攝自X）

別以為女偶像露胸就是放福利，穿著清涼的Phakchi拍影片時故意把外套拉鍊下拉到肚臍，為的就是露出雄偉的J級巨乳，而且她刻意選在人來人往的地方開心手舞足蹈，毫不羞赧。

Phakchi對自己傲人上圍非常驕傲。（翻攝自X）

觀察Phakchi的社群就能發現她對自己傲人上圍非常驕傲，不只在鐮倉老街，晃動一雙豪乳是她的日常，她也會在泳池畔、攝影棚、夜店放肆地讓乳房開心地搖來搖去。但當地民眾認為鐮倉是適合全家一起旅遊的地方，擔心對年齡較小的遊客造成負面印象。

鐮倉市政府收到民眾抱怨Phakchi豪放行為，提出呼籲。（翻攝自X）

鐮倉市政府也呼籲：遊客行為與服裝雖是個人自身決定，但希望顧及到旁人享受觀光的樂趣，並考量周圍環境及身旁人的感受。

Phakchi刻意選在人來人往的地方開心手舞足蹈，毫不羞赧。（翻攝自X）

