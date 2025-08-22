才合作Super Junior東海 韋禮安首爾體驗「韓國感性」曝光新計畫

韋禮安造訪首爾。（索尼音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕韋禮安力邀Super Junior的東海合作新歌《最好的朋友》，前陣子他到首爾，特別走訪了當地充滿年代感和最時髦的地點，體驗「韓國感性」之餘，更預告他的新專輯將迎來跨世紀的浪漫情懷。

韋禮安走訪傳統的東廟站市集、市場和巷弄，以及位於漢南洞最時髦打卡景點、有收藏上萬張黑膠唱片的現代卡音樂圖書館等地，他聽著懷舊的隨身聽，為全新的音樂計劃做準備，感覺到城市的新舊交融，既新鮮有趣又勾起他的回憶。

80年代出生的韋禮安說：「80年代是一個懷舊的、充滿回憶的年代，會想起家裡有很多那個時候拍的照片，會有很多的情感連結，因此那個年代在我心中占有一個很重要的部分。」他也表示，年代很像一個樹的橫切面，像是一個年輪，「過去的音樂也好、文字也好、電影也好、畫面也好，連結的是我們自己過去的某一個時間段，所以才會特別有感覺，會覺得那個時候的歌特別好聽。」

韋禮安也預告，新專輯將在下月推出，他說：「我們準備好滿滿的Newtro音樂和元素，讓大家可以感受年代的浪漫和悸動。」

