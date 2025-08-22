晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才合作Super Junior東海 韋禮安首爾體驗「韓國感性」曝光新計畫

韋禮安造訪首爾。（索尼音樂提供）韋禮安造訪首爾。（索尼音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕韋禮安力邀Super Junior的東海合作新歌《最好的朋友》，前陣子他到首爾，特別走訪了當地充滿年代感和最時髦的地點，體驗「韓國感性」之餘，更預告他的新專輯將迎來跨世紀的浪漫情懷。

韋禮安走訪傳統的東廟站市集、市場和巷弄，以及位於漢南洞最時髦打卡景點、有收藏上萬張黑膠唱片的現代卡音樂圖書館等地，他聽著懷舊的隨身聽，為全新的音樂計劃做準備，感覺到城市的新舊交融，既新鮮有趣又勾起他的回憶。

80年代出生的韋禮安說：「80年代是一個懷舊的、充滿回憶的年代，會想起家裡有很多那個時候拍的照片，會有很多的情感連結，因此那個年代在我心中占有一個很重要的部分。」他也表示，年代很像一個樹的橫切面，像是一個年輪，「過去的音樂也好、文字也好、電影也好、畫面也好，連結的是我們自己過去的某一個時間段，所以才會特別有感覺，會覺得那個時候的歌特別好聽。」

韋禮安也預告，新專輯將在下月推出，他說：「我們準備好滿滿的Newtro音樂和元素，讓大家可以感受年代的浪漫和悸動。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中