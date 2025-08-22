「最懂事女友」濕身泡湯遭水柱噴滿臉 網歪樓：太會抓流量

最懂事女友金奈見繼「綁馬尾安慰男友」後，再度創造經典場面。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓網紅金奈見（Nahyun Kim）因曾在街訪時，被問到如何安慰心情不好的男友？她甜笑做出綁頭髮的動作，讓一票老司機秒懂，也被封為「最懂事女友」。十分懂流量密碼的金奈見，近日曬出直播濕身泡湯的畫面，再度引發關注。

金奈見意外遭強力水柱噴臉，急忙停止直播。（翻攝自IG）

金奈見近日在IG曬出一段影片，畫面中的她身穿一套條紋泳裝入鏡，露出絕佳身材曲線，沒想到就在她按下按摩水柱按鈕，準備享受溫泉時，怎料卻突然水壓過大，強力水柱直接變成凶器，不停四處噴射，讓金奈見當場狼狽尖叫，隨即把鏡頭移開，逃離水柱的攻擊。

雖然是一場意外，但她在逃竄時意外近距離拍到身材曲線，再度創造經典場面，引不少老司機歪樓直呼，「這是新的流量密碼吧」、「最懂事女友果然懂流量密碼」、「太會抓流量」。

