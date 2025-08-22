晴時多雲

娛樂 最新消息

梁修身入行55年首演大愛劇 挑戰失智爺爺：每天準備都超快樂

〔記者李紹綾／台北報導〕梁修身昨（21日）出席大愛劇《轉角那間心藥局》開鏡儀式。劇中他將詮釋角色與魏蔓接觸後的情緒轉變，以及年邁後因失智症所出現的各種行為，他表示，自己會在言語與肢體方面下足功夫，直言接拍大愛劇，讓他每天的準備過程都感到非常快樂與充實。

梁修身（左起）、魏蔓、劉育仁出席《轉角那間心藥局》開鏡儀式。（大愛電視提供）梁修身（左起）、魏蔓、劉育仁出席《轉角那間心藥局》開鏡儀式。（大愛電視提供）

劇中的「姜伯伯」是一位退役國軍砲兵連長，曾在電影《筧橋英烈傳》中演繹家喻戶曉的「民族英雄」高志航、去年榮獲第59屆金鐘獎特別貢獻獎的梁修身，接下這角色可說是再適合不過。

梁修身感嘆，自己入行55年，是一段漫長的歲月，不論是導演、演員，還是製作人，他一路走來面對不同環境與夥伴，始終堅持隨時迎接挑戰，笑說人生首度接拍大愛劇，不僅讓他獲得新的嘗試機會，也在表演與人生歷程中，寫下嶄新紀錄，不同角色更讓他對人生有了更清晰、深層的體悟。

劇中「姜伯伯」思念亡妻，外剛內柔，獨自生活，卻因死硬派個性難以向外求援。梁修身說：「在言語與肢體方面，我誓必要下很多功夫，接拍大愛劇讓我每天的準備過程都感到快樂而且充實。」

點圖放大header
點圖放大body

