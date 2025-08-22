《延禧攻略》「傅恆」被踢爆出軌 遭前女友隔空開撕

中國男星許凱遭自稱是前女友的女星許荔莎踢爆出軌內幕。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星許凱因出演《延禧攻略》中「傅恆」一角爆紅，近日卻爆出桃色醜聞，遭自稱是前女友的女星許荔莎踢爆出軌內幕。她22日清晨發文透露，3年前曾與許凱交往，當時遭另一位女星介入而分手，許荔莎更強調自己手邊有不少證據，所言絕無造假。

許荔莎發文怒控許凱出軌，與另一名女星開房，不過爆料真實性未被證實。（翻攝自微博）

許凱主演的新劇《子夜歸》才剛開播，就遭自稱是前女友的許荔莎踢爆劈腿內幕，她在22日發文寫下，「2025年第一大瓜來咯，家人們，我不是許凱現在的女朋友，我是22年年底因為趙晴開房被拍跟許凱分手的，之後我會慢慢把所有事情都告訴大家」，雖不能確認許荔莎所言是真是假，不過女星趙晴確實在2022年曾被拍到與許凱在高鐵站擁抱、回飯店共度一晚。

請繼續往下閱讀...

許荔莎也曬出多張與許凱的聊天截圖佐證，其中包括轉帳紀錄「5200元」、以及「想吃你做的飯」、「那我忙完回去給你做」等親密對話，不過對話紀錄並無法證明是否真的有過交往關係，再加上她跳出爆料的時間點正好為許凱新劇上線，引不少網友質疑許荔莎是想刻意抹黑、蹭熱度。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法