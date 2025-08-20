等了10年！TWICE「高雄世運」開唱票價出爐
TWICE於11月前進高雄世運主場館開唱。（Live Nation Taiwan提供）
〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣女團TWICE 6月公布「THIS IS FOR」世界巡演台灣站於11月22日登上高雄世運主場館，令不少台灣粉絲盼到台灣成員周子瑜「回家鄉開唱」！今（20）演唱會終於公開票價，最貴8800元，採「實名制認證」售票。
自2015年出道以來，TWICE憑藉朗朗上口的歌曲《TT》、《Likey》、《What is Love?》等，至今已發行3張正規專輯、14張迷你專輯等，也是首支女團站上北美 SoFi 與 MetLife 體育場開唱、首位登上日本 Nissan 競技場演出的海外女團等，展現TWICE在全球市場的超強號召力與影響力。
TWICE首登高雄世運主視覺。（Live Nation Taiwan提供）
TWICE出道十年繼續突破自我，不僅帶來全新冠軍專輯《THIS IS FOR》，更宣布啟動世界巡迴 《TWICE
本次於拓元售票系統採「實名制認證」售票，8月27日早上11點Live Nation Taiwan搶先購票，接著在8月28日早上11點拓元售票系統全面開賣，DBS Mastercard 星展萬事達卡可享卡友預售，購得最佳席次的票券。
