娛樂 最新消息

等了10年！TWICE「高雄世運」開唱票價出爐

TWICE於11月前進高雄世運主場館開唱。（Live Nation Taiwan提供）TWICE於11月前進高雄世運主場館開唱。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣女團TWICE 6月公布「THIS IS FOR」世界巡演台灣站於11月22日登上高雄世運主場館，令不少台灣粉絲盼到台灣成員周子瑜「回家鄉開唱」！今（20）演唱會終於公開票價，最貴8800元，採「實名制認證」售票。

自2015年出道以來，TWICE憑藉朗朗上口的歌曲《TT》、《Likey》、《What is Love?》等，至今已發行3張正規專輯、14張迷你專輯等，也是首支女團站上北美 SoFi 與 MetLife 體育場開唱、首位登上日本 Nissan 競技場演出的海外女團等，展現TWICE在全球市場的超強號召力與影響力。

TWICE首登高雄世運主視覺。（Live Nation Taiwan提供）TWICE首登高雄世運主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

TWICE出道十年繼續突破自我，不僅帶來全新冠軍專輯《THIS IS FOR》，更宣布啟動世界巡迴 《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》確定降臨港都，演唱會將以破天荒 的 360 度舞台（360-Degree Staging）震撼登場，帶來顛覆規則的嶄新演唱會體驗。

本次於拓元售票系統採「實名制認證」售票，8月27日早上11點Live Nation Taiwan搶先購票，接著在8月28日早上11點拓元售票系統全面開賣，DBS Mastercard 星展萬事達卡可享卡友預售，購得最佳席次的票券。

點圖放大
點圖放大

