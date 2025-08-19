晴時多雲

娛樂 音樂

動力火車放話「有生之年唱大巨蛋」 尤秋興看唐治平新聞「我滿難過」

動力火車放話有生之年一定要唱上大巨蛋，但又坦言很擔心票房問題。（記者潘少棠攝）動力火車放話有生之年一定要唱上大巨蛋，但又坦言很擔心票房問題。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車常開玩笑說「越老越紅」，雖然已唱過北高雙蛋，而且門票都完售，但對於登上大巨蛋舉辦專場演唱會，顏志琳和尤秋興卻沒那麼信心滿滿，有點擔心票房問題，今出席華山基金會公益活動，幫忙呼籲募款購買服務車，再次被媒體問到挑戰大巨蛋的意願，儘管一再透露出能到小巨蛋開唱就足夠，不過最後還是吐出一句：「希望有生之年可唱大巨蛋！」

其實動力火車已有幾次受邀在大巨蛋表演機會，包括去年在周杰倫演唱會上的演唱，不過對於挑戰大巨蛋，尤秋興坦言：「會有一點壓力，要以好看為主，不知道我們有沒有那能力，不然小巨蛋兩、三場客滿也滿好看，要是大巨蛋一場都沒有滿怎麼辦？」似乎很擔心大巨蛋票會賣不完，不過以他們現在的人氣來說，也許是多慮了。

動力火車放話有生之年一定要唱上大巨蛋，但又坦言很擔心票房問題。（記者潘少棠攝）動力火車放話有生之年一定要唱上大巨蛋，但又坦言很擔心票房問題。（記者潘少棠攝）

顏志琳則表示：「大巨蛋是歌手的目標，其實不管大小場地，我們的表演心態都一樣。但上次去杰倫的演唱會，大巨蛋太大，很怕那麼遠的歌迷看不到，感覺需要更用力唱，很怕沒有體力，但在哪唱都很興奮，希望有一天可以到大巨蛋唱。」

有媒體提到，近期唐治平談到很想見尤秋興，以前一起演戲過，尤秋興表示，他和唐治平也好久沒聯絡，以前一起拍過《名揚四海》，「不知道他狀況怎麼樣，以前演戲之後有聯絡，之前看媒體爆他的新聞我滿難過，有告訴他等我一下，有需要會去幫他，但我們沒有機會見面，最近也忙到忘記了。」

