廖峻三度中風後父子大和解 與錦德對話曝光

廖峻（左）與廖錦德父子已經大和解。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星廖峻三度中風，經過緊急搶救，現由兒子廖錦德接回家照顧。先前自稱是主要照顧人的楊小姐與廖錦德鬧上法院，引發許多紛爭，但廖錦德表示，不會再公布父親廖峻身體健康狀況。不過，廖錦德分享了一段廖峻與他之間的對話，看得出父子之間的羈絆。

廖錦德發現時動態回憶與廖峻父子兩人過去互動。（翻攝自IG）

廖錦德在限時動態分享：「昨天才和我爸聊到，小時候有次過年家裡都是大人，我實在太無聊，自己溜出去打電動，結果打超久，我爸派我堂姊來抓我回家，我爸罰我去佛堂罰跪念心經從此以後…電動照打，但心經忘不了」。讓人看到廖錦德小時候的淘氣，與廖峻以念心經代替體罰的教誨。

先前廖錦德指楊小姐於廖峻住加護病房期間，偷刷廖峻的卡，雙方目前已經循法律途徑解決。廖錦德也表示與廖峻之間已經把話說開，並表示「他（廖峻）後悔不已但也無可奈何」。

廖峻今年4月三度中風，現由兒子廖錦德照顧。（翻攝自臉書）

