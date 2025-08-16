晴時多雲

娛樂 日韓

朴寶劍來台隨行僅3人！QQ捲髮像快樂大狗狗 台粉笑翻：來玩的嗎

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕朴寶劍將在明天（17日）於高雄流行音樂中心舉行「BE WITH YOU」粉絲見面會，這是他第一次現身高雄。今天上午他抵達韓國仁川機場，頂著一頭咖啡色的捲捲髮，搭配灰色連帽外套，模樣就像毛茸茸的小狗狗般，超級卡哇伊。

朴寶劍面對媒體記者，露出招牌笑容，模樣超親切。（翻攝自YouTube）朴寶劍面對媒體記者，露出招牌笑容，模樣超親切。（翻攝自YouTube）

朴寶劍今年因演出Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》中的年輕「寬植」，人氣再上一層樓，今年更展開巡迴見面會，明天將在高雄與台粉會面。上午他現身仁川機場，身旁僅有兩位保鑣跟一位疑似經紀人的男子，他帶著露齒的招牌微笑，還與媒體記者閒話家常，出境前還回頭、揮手與記者說掰掰，看得出來心情相當好，台灣粉絲也笑說：「這笑容和雀躍的腳步，沒認真看還以為他是要來玩的。」

朴寶劍開心揮動雙手，看起來心情很不錯。（翻攝自YouTube）朴寶劍開心揮動雙手，看起來心情很不錯。（翻攝自YouTube）

朴寶劍出境前還轉頭跟媒體說掰掰，實在太可愛。（翻攝自YouTube）朴寶劍出境前還轉頭跟媒體說掰掰，實在太可愛。（翻攝自YouTube）

他上一次來台是在去年4月，當時是為了出席時尚品牌活動，在桃園機場吸引眾多粉絲接機，盛況場面令人印象深刻。相隔1年多再次來台則選在南台灣，儘管主辦單位沒有公開班機資訊，不過今天一大早小港機場仍湧入不少粉絲等候接機，現場人不少，粉絲準備零食、卡片及看板等待歐巴的到來，現場相當熱鬧。

