爆笑回憶殺！《驚聲尖笑6》兩大靈魂人物回歸 喊話「可以去死」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕爆笑喜劇系列《驚聲尖笑》兩大靈魂人物安娜法瑞絲與蕾吉娜霍爾即將再度聯手回歸，在預計明年推出的重啟新作《驚聲尖笑6》中，再次飾演經典角色辛蒂與布蘭達。馬龍韋恩斯也在IG分享了第一集的舊照，並確認這項消息。

安娜法瑞絲（右）與蕾吉娜霍爾將再度聯手回歸《驚聲尖笑6》。（翻攝自IMDB）

《驚聲尖笑6》由基能、尚恩與馬龍韋恩斯兄弟相隔18年後再度攜手打造，為這部恐怖惡搞系列撰寫全新原創劇本。安娜和蕾吉娜在聲明中搞笑表示：「我們等不及讓布蘭達與辛蒂重返銀幕，並與我們最棒的朋友基能、尚恩與馬龍重聚，這三個男人我們真的是為他們可以去死，布蘭達甚至可以再死一次）！」（註：布蘭達在系列中不止一次領便當）

請繼續往下閱讀...

2000 年的首集《驚聲尖笑》是史上最賣座的限制級喜劇電影之一，基能負責編導前兩集，馬龍與尚恩則共同編劇並主演前兩集，但後續系列卻與他們無關。馬龍先前曾在《Club Shay Shay》節目中談到當時如何被淫魔製片哈維溫斯坦在商業操作上「奪走」該系列，並指出首集與米拉麥克斯簽下的「爛合約」成為後續爭議的根源。

馬龍韋恩斯先前宣布參與《驚聲尖笑6》。（翻攝自IG）

今年稍早馬龍接受《綜藝》訪問時更表示：「過程真的太有毒了！溫斯坦家族處理《驚聲尖笑》商業事務的方式，根本可以拍一部《驚聲尖笑》來嘲諷。我們當時可能應該要提告。」

而新作原先曾嘗試獨立於韋恩斯兄弟之外開發重啟計畫，當馬龍被問到是否願意客串時直接拒絕，並表示：「唯一能讓我參與的方法，就是我和家人親手打造，因為這是我們的孩子。」於是才有現在他們兄弟檔一同回歸重啟的版本。《驚聲尖笑6》預計2026年6月12日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法