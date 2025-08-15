晴時多雲

娛樂 最新消息

泰勒絲上Podcast甜曝與男友的「手環緣分」 虧他把節目當交友軟體

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國鄉村流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）近況原本全靠粉絲揣測，這次她乾脆親自出馬，上Podcast節目大方官宣與美式橄欖球球星凱爾斯（Travis Kelce）的戀情。錄製時，兩人親密依偎，不僅分享新專輯細節，更毫不吝嗇放閃，從初識到相愛的故事全盤托出，笑料與甜蜜齊飛。

泰勒絲（右）與男友凱爾斯（左）一同錄製網路廣播節目，甜蜜相視。（翻攝自New Heights官方YouTube頻道）泰勒絲（右）與男友凱爾斯（左）一同錄製網路廣播節目，甜蜜相視。（翻攝自New Heights官方YouTube頻道）

泰勒絲透露，兩人的緣分要從一條在演唱會上爆紅的「友誼串珠手鍊」說起。當時凱爾斯參加她的「The Eras Tour」演場會，精心準備了一條帶有自己電話號碼的手鍊，想親手送給她，卻未能如願。後來，他在節目中化遺憾為抱怨，直白表達渴望見到她的心情。她現場打趣男友，「像個發脾氣的男人」，根本把節目當成自己的交友軟體。

談到戀愛進展，泰勒絲笑著分享，兩人第一次對話就「非常自然、純粹、正常」，彷彿早已認識多年。她形容凱爾斯是個「驚嘆號」，總能第一時間逗她大笑。愛情也讓彼此成長，凱爾斯坦言：「泰勒絲讓我變得更好。」在巡演間隙，兩人更攜手遊遍歐洲與澳洲，從浪漫街頭到陽光海岸，愛情一路升溫，甜得如同泰勒絲的歌詞，讓人聽了忍不住單曲循環。

