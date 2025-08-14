大牙離婚行程急喊卡 缺席《百味人生》首映掀揣測

〔記者李紹綾／台北報導〕「大牙」周宜霈今（14日）宣布與羽球教練老公「阿廖師」廖勛威離婚，5年婚姻畫下休止符。經紀人原表示，大牙會出席19日舉辦的三立八點檔《百味人生》首映記者會，但三小時後又改口說：「不會出席。」難免令人猜測與公開離婚消息有關。

「大牙」周宜霈今宣布與羽球教練老公「阿廖師」廖勛威離婚。（資料照，記者潘少棠攝）

大牙、阿廖師表示，結婚5年的相處過程中，發現越了解彼此，越覺得彼此更適合的關係是家人和朋友，「我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝」，澄清離婚與第三者介入無關，目前就是各自安好，「我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福」。

請繼續往下閱讀...

大牙、阿廖師於7月24日平靜、順利的辦理好離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福」。

至於是否會出席《百味人生》首映記者會？大牙經紀人表示：「經討論後，8月19日不會出席喲！主因是大牙本人還未正式進組，也無法跟大家分享工作心得及角色內容，新戲開播記者會就先以首波卡司為主，三立會將大牙安排在後面的宣傳波段，一定會跟大家快快見面。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法