娛樂 最新消息

唐綺陽占星逾20年成自媒體典範 塔羅師盛讚：努力程度超越99％同業

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕「塔羅師」哲寬在YouTube擁有逾萬名訂閱粉絲，近日在Threads發文點名最佩服的自媒體經營者，就是「國師」唐綺陽。他直言：「老師的努力程度已經超越99%的同業！」

唐綺陽多年來堅持直播十二星座運勢，成為自媒體經營的典範。（資料照，記者潘少棠攝）唐綺陽多年來堅持直播十二星座運勢，成為自媒體經營的典範。（資料照，記者潘少棠攝）

哲寬表示唐綺陽多年來每月固定直播十二星座運勢、持續更新Podcast，做了好幾年，「每當我覺得自己事業卡住時，我就會問自己，我有像唐老師這麼努力嗎？比我厲害、比我紅的人都這麼努力了，我還有什麼好抱怨的呢？」

唐綺陽投身占星領域超過20年，2005年開始鑽研占星學，2016年起在Facebook開播星座運勢分析，隔年正式啟用「唐綺陽」之名。她不僅創作多本星座書籍，也跨足主持、Podcast、YouTube等平台，將專業知識轉化為貼近生活的內容，讓占星更為普及化。這次哲寬的真心讚美，也讓外界再次聚焦唐綺陽在自媒體經營上的影響力與榜樣價值。

點圖放大header
點圖放大body

