談大牙離婚！黃鐙輝「第一年也曾動念」 萁媽要錢情勒讓他崩潰

（左起）夏和熙、木木（林葦妮）、黃鐙輝、黃迪揚出席第60屆金鐘獎星光大道主持人發佈會。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大牙」周宜霈今宣布上月已與小7歲羽球教練阿廖師結束5年婚姻，引發外界關注婚姻議題。結婚16年的黃鐙輝今與夏和熙、木木、黃迪揚出席第60屆金鐘獎星光大道主持人發佈會時，也自爆與老婆萁萁結婚第一年就曾提出離婚。

「大牙」周宜霈今宣布上月已與小7歲羽球教練阿廖師結束5年婚姻。（翻攝自臉書）

黃鐙輝表示婚姻其實沒有絕對的對錯，就是選擇的問題。他以自己的岳母萁媽為例，坦言彼此有摩擦，但對方幫忙帶大3個孩子，讓他能安心拍戲打拚命，現在有些成就，是因為背後有人支撐和支援。

請繼續往下閱讀...

黃鐙輝自爆與老婆萁萁結婚第一年就曾提出離婚。（記者潘少棠攝）

不過，在黃鐙輝新婚第一年，因買房壓力及萁媽經常開口要錢、情緒勒索，讓他一度受不了，向老婆脫口：「妳媽再這樣，我真的會離婚！」當時30出頭的他情緒衝動，但一小時後就反省自己。如今年紀漸長，他學會包容與感恩，「以前覺得理所當然的事，現在只覺得是幸福。」

黃鐙輝笑說婚姻確實是家家有本難念的經。（記者潘少棠攝）

談到現況，他透露一家月開銷超過20萬，包括房貸與育兒費用。去年剛換新房，為的是讓女兒擁有獨立房間，因此仍努力工作，希望儘快達到收支平衡。黃鐙輝笑說婚姻確實是家家有本難念的經，自己遇到的是「很大本」的版本，不過他認為只要夫妻願意互相體諒，衝突也能變成成長的養分。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法