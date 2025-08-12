《母胎單身》李陶驚傳眼角膜受損「幾乎失明」 認了身心壓力大

憑韓綜《母胎單身》走紅的補教名師李陶驚傳眼角膜受損嚴重，一度被醫師警告恐會失明。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕因參演韓綜《母胎單身戀愛大作戰》走紅的南韓補教名師李陶，日前無預警中斷補習班所有課程，也很少跟節目中其他嘉賓有互動，引外界猜測與其他人私下不合。對此李陶在11日發文解釋，前陣子會消失是因為眼角膜受損嚴重，還被醫師警告可能會失明，讓她陷入恐慌，身心靈都承受巨大壓力。

李陶在IG以及線上教育網站「Etoos」同步發布聲明，說明前陣子消失的原因，「今年開始健康狀況不佳，特別是角膜受損情形惡化，嚴重到甚至無法看螢幕一秒鐘」，這對需要長時間盯著電腦製作教材的講師來說，無疑是沉痛的打擊。

請繼續往下閱讀...

李陶一度遭到醫生警告，如果繼續看電腦備課、教課可能會失明，但她仍試圖完成工作，導致視力惡化，「眼睛一度變得幾乎看不見，這讓我感到非常害怕，不管身體上還是精神上都經歷了很艱難的時期」。最終為了身體健康，李陶只好聽從醫囑，中斷工作好好休養。

李陶曬出近照，表示目前身心狀況已好轉，雖眼睛不能完全康復，但已是「日常生活沒問題」的程度。（翻攝自IG）

針對病情，李陶表示目前恢復得不錯，身心狀況都已好轉，雖然角膜問題不能完全康復，但目前已經回到「日常生活沒有問題」的程度，昨（11）日她也久違在IG分享近照，「今天受朋友邀請，到他公司吃了午餐！真的很高興，謝謝，好一陣子沒有這種好心情了」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法