娛樂 最新消息

Baby DONT Cry青春炸場！台中拼盤演唱會萬人撐傘嗨翻

Baby DONT Cry今擔任台中拼盤演唱會開場嘉賓。（讀者提供）Baby DONT Cry今擔任台中拼盤演唱會開場嘉賓。（讀者提供）

〔記者鍾志均／台中報導〕台中K-POP Masterz拼盤演唱會今（10）在台灣體育運動大學熱鬧展開，新人女團Baby DONT Cry打頭陣開場，演唱完BLACKPINK《Lovesick Girls》後，隊長Yihyun喊話「台中的各位，你們好厲害」，掀起全場萬人尖叫聲。

台中K-POP Masterz拼盤演唱會今在台灣體育運動大學熱鬧展開。（讀者提供）台中K-POP Masterz拼盤演唱會今在台灣體育運動大學熱鬧展開。（讀者提供）

今台中飄起毛毛細雨，仍不減K-POP歌迷熱情，紛紛打傘力挺偶像逐一登場；Baby DONT Cry一連帶來出道曲《F Girl》、《Bet You’ll Regret It》，均齡17歲的4人賣力唱跳，青春無敵魅力橫掃全場。

隊長Yihyun直呼來台中開唱就像做夢一樣」。（讀者提供）隊長Yihyun直呼來台中開唱就像做夢一樣」。（讀者提供）

Yihyun直呼「沒想到第一首歌大家就反應熱烈，完全沒辦法想像能站在這裡，就像做夢一樣」，Mia說「今天能在台中和大家初次見面，非常開心 」，老么Beni則嘴甜讚歌迷男帥女美，表示看到大家燦爛笑容，完全不緊張了。

Baby DONT Cry為「江南大叔」PSY創立的P NATION首度推出的女團，由i-dle隊長田小娟操刀製作專輯，Beni坦言原本擔心失誤，唱完兩首歌後，擔心全放下，向粉絲撒嬌：「漂亮嗎？」成功炒熱現場氣氛。

