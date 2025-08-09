狂！台灣小學生打進大阪世博 同台飆技日本武術冠軍

〔記者李紹綾／台北報導〕《武.響.世界》、《武ノ風》於8月4日及6日大阪世博會盛大登場，由來自台灣與日本的武術藝術家與教育工作者共同策劃與演出。兩場活動皆吸引滿場觀眾，現場掌聲不斷、感動蔓延，成為此次世博會最受矚目的文化節目之一。

辛亥國小武術隊師生前進大阪世博舞台演出。（潘政親提供）

核心演出團隊包括擔任舞台監督的彭偉群（桃園市北勢國小）、台北市辛亥國小劉羽倩老師、京劇變臉藝術家吳凱評、古典舞者張寶心、卡波耶拉藝術家李加菲、在日中華文化推廣者潘政親，以及日本世界武術冠軍市來崎大祐等人。台灣藝術與教育代表與國際級表演者攜手合作，展現亞洲文化的生命力，特別將台灣的藝術、音樂、武術與舞蹈之美帶上世界舞台，贏得觀眾高度讚賞。

市來崎大祐（左）與京劇變臉藝術家吳凱評（中）於大阪世博台日演出合作。（潘政親提供）

4日登場的《武響世界》，融合中華武術、日本武道、台灣陣頭與卡波耶拉等多元肢體藝術，透過舞蹈展現古典與現代交融之美，剛柔並濟的表現令觀眾目不轉睛，全場喝采。演出不僅彰顯台灣文化豐富的肢體語彙與傳統精神，更帶來強烈視覺與情感震撼。6日的《武ノ風》則以太鼓、中阮與台灣本土風樂曲等音樂元素交織，構築出一場如風般自由的音樂旅程，展現台灣音樂文化的原創力與深度。整場演出節奏明快、旋律動人，觀眾沉浸其中，反應熱烈。

彭偉群（後排左起）、劉羽倩帶領辛亥國小學生參加大阪世博台日交流演出。後排右為日本中華文化教師潘政親。（潘政親提供）

此次演出由在日文化推廣者潘政親老師統籌與推動，整合台日團隊與藝術家，讓台灣文化在世界級萬博中被聽見、被看見。值得一提的是，來自台灣的小學生也親身參與演出，無論是武術動作、隊形變化還是音樂節奏掌握，都展現出極高的投入與專業。他們以童真的身影與純粹的心意，將台灣的武術精神與文化價值堂堂正正地呈現在國際舞台上，深深感動現場觀眾。

台北辛亥國小、桃園市北勢國小及台日師生開心與台下觀眾合影。（潘政親提供）

從孩童的活力演出到藝術家的精湛詮釋，活動全方位展現台灣文化的「動」、「靜」、「柔」、「剛」以及跨世代共創的文化力量。策展團隊表示：「透過這樣的演出，我們不只是表演，而是在向世界說明，台灣文化豐富、自由、多元、充滿創造力。更重要的是，我們看見小學生的成長與勇氣，他們用身體與心靈，親自把台灣的武術精神傳遞給全世界。」此次演出圓滿成功，不僅為台日文化交流樹立新典範，也讓全球觀眾在大阪世博會見證台灣文化的深度、力量與魅力。

辛亥國小武術隊學生前進大阪世博舞台演出。（潘政親提供）

國家級運動教練、傳統戲曲武術指導彭偉群在社群分享現場盛況，提到各國觀眾的掌聲與歡呼聲不絕於耳，「讓我們深刻感受到大家對傳統武術的熱愛與支持。台灣的小選手們展現出扎實的基本功與自信氣勢，日本武術家則以精湛技藝與獨特風格，讓演出更為精彩。」他特別稱讚市來崎大祐父子檔的聯合演武：「剛柔並濟、默契十足，令人驚艷。」

台北辛亥國小、桃園市北勢國小及台日師生開心與台下觀眾合影。（潘政親提供）

京劇變臉藝術家吳凱評（中）與正武武學教練在大阪世博台日交流演出，結合變臉與武術，展現台灣文化驚艷四座。（潘政親提供）

市來崎大祐在大阪世博台日交流與德島武術隊共同參與演出，打造跨國合作的精彩舞台。（潘政親提供）

台日文化教師潘政親以中華毛筆傳遞台灣美學。（潘政親提供）

彭偉群也指出，這次合作讓他們體會到日本武術的細膩與嚴謹，也讓日本朋友感受到台灣武術的活力與創新。他說：「透過這次交流，我們更堅信，武術不僅是強身健體的技藝，更是連結人心的橋樑。武以會友、以武傳心。我們下次再見。」

