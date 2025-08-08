晴時多雲

娛樂 最新消息

劉曉慶樂呵呵 疑似逃漏稅風波延燒112天安全下莊

經過稅務相關單位112天核查，中國女星劉曉慶並未被發現有逃漏稅行為。（翻攝自微博）經過稅務相關單位112天核查，中國女星劉曉慶並未被發現有逃漏稅行為。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕74歲中國女星劉曉慶今年4月傳出遭人檢舉逃漏稅，事發當天劉曉慶本人便發布聲明，表示自己會無條件配合官方稅務部門調查，雖具備多項資料舉證，但今（8）日稅務部門公開調查結果，表示未發現問題，劉曉慶應可安全下莊。

中國國家稅務總局上海市稅務局第四稽查局今日通報，近期該局針對劉曉慶及相關企業涉稅違法行為依法進行核查，調查結果並未發現有任何涉稅問題。

經過3個月左右的調查，劉曉慶終於迎來勝利，她立刻發文表示：「前期，有針對本人及相關企業的涉稅違法事項舉報（檢舉），經稅務部門核查，未發現舉報所反映的涉稅問題，依法納稅是每個公門的法定義務，本人將繼續遵守國家法律法規，依法誠信納稅」。

劉曉慶之前因為嚴重逃漏稅被關了422天。（翻攝自微博）劉曉慶之前因為嚴重逃漏稅被關了422天。（翻攝自微博）

先前有人指控劉曉慶涉及一筆人民幣330萬（約新台幣1373萬元）的交易，卻以「形象代言費」名義將款項轉入自家公司，開了6％的增值稅發票，規避27％以上的個人所得稅，故檢舉她涉及逃漏稅。

早在2002年劉曉慶就曾經因名下公司逃漏稅被拘留長達422天之久，當時逃漏稅金額高達人民幣1458萬元（約新台幣6065.6萬元），出獄後又是一尾活龍的她，現在對於稅務問題，愈來愈得心應手。

