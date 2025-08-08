（專訪）高伊玲求子失敗！自曝「輸卵管阻塞」崩潰哭：有問題的是我

高伊玲被問到求子話題，如今已能坦然面對。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕高伊玲出道超過20年，今年憑藉著《我家的事》中的精湛演技獲得北影影后寶座，她在片中詮釋一名有著傳宗接代壓力、求子心切的母親，戲外的高伊玲也曾嘗試過人工受孕，買了50根驗孕棒，最後仍沒有出現期盼已久的「兩條線」，讓她崩潰大哭。

高伊玲在《我家的事》中以細膩及生活化的演技，詮釋一名求子心切的母親，絲絲入扣，尤其是一場躺在手術台上的戲碼，更是讓人心都揪在一塊，她在下戲後更是完全HOLD不住，哭到整張臉都腫起來，心情難以平復，而現場眾人更是被她所感染，哭成一片。

高伊玲在《我家的事》中飾演的阿秋，是個台灣傳統社會下的壓抑女性。（牽猴子提供）

她的演技格外觸動人心的原因，或許與她的真實經歷有關，高伊玲與老公在婚後就積極備孕，長期吃中藥調身體、做重訓，卻發現出了問題的是她，原來是她一邊的輸卵管塞住了，無法開刀治療，導致她不易受孕，獲悉消息的她，在診間崩潰大哭。最後只好求助人工生殖，並給自己3年2次的機會，但她試了一次失敗後就放棄，更在台大醫院附近哭到整個人跪在地上，也不敢讓老公知道。

求子路上的苦楚，恐怕只有女人才懂，那一陣子，高伊玲十分敏感，連看個卡通都可以哭，有一天丈夫分享朋友的太太懷孕，讓高伊玲的眼淚在3秒內噴出來，「我怨恨，為什麼別人可以，我不行，為什麼！」高伊玲花了整整一年的時間調適心情，她自認是幸運的，有體貼的丈夫、有疼惜她如親女兒的婆婆，也有永遠是最強後盾的娘家人，與她在《我家的事》中壓抑的「阿秋」截然不同。

被問到這一輩子沒有小孩是否會感到遺憾？高伊玲搖搖頭，表示隨緣，不過很慶幸能透過演員這份工作，嚐到當母親的滋味。她提到，過去一直都把飾演孩子的演員當成「同事」，一直到拍攝電影《本日公休》（2023）時，她與飾演兒子的胡智強真的如同母子一般，「胡智強太棒了，我的心門就像被打開了，我能把演員當成自己的孩子了！」此次《我家的事》更是讓高伊玲收穫了一男一女，她幽默感謝黃珮琪、曾敬驊的父母：「我真不好意思啦，他們爸媽生的，我撿了個現成的。」

樂觀的高伊玲幸運自己能透過戲劇成為母親，談到曾敬驊、黃珮琪都驕傲的很。（記者陳奕全攝）

走過人生低谷，高伊玲重回熱愛的表演工作，只是演藝圈變化快速，短短2、3年沒露面，就有人以為她息影。高伊玲不諱言擔心被淘汰，決定從0開始，一步一腳印慢慢回到演員這條路上，就算只是綠葉，也要做好主角背後最亮的光。

儘管已經封后，高伊玲仍相當謙虛，希望大家看到她身為演員的一面。（記者陳奕全攝）

如今她獲封北影影后，邀約明顯增加，高伊玲不諱言給了她很大的信心，如同強心針一般，但只給自己興奮24小時，也不敢漲片酬，更別說自我膨脹，「我覺得是肯定，但沒有想把光環放那麼大，用作品來說話，反而心裡面多了一點害怕，擔心哪裡做不好，害怕受到禮遇，很惶恐。」或許正是這份敬畏與不安，成了她往前走的動力，高伊玲不忘初心，準備好迎接下一個挑戰。《我家的事》在9月12日上映。

