娛樂 音樂

A-Lin師妹私下面曝光 「超雷」嚇壞手遊隊友

〔記者張釔泠／台北報導〕琟娜VERNA與師姐A-Lin聯手打造的對唱新歌《糾結重啟》推出後話題不斷，MV呈現琟娜從甜蜜、糾結、放手到重啟的情感歷程，A-Lin如時間旅人般全程陪伴，最終兩人在片尾夢幻重逢的場面，還動用吊臂與無人機拍攝，宛如一場心靈穿越。

琟娜VERNA與A-Lin對唱新歌《糾結重啟》。（谷優娛樂提供）琟娜VERNA與A-Lin對唱新歌《糾結重啟》。（谷優娛樂提供）

其實早在MV上架前，琟娜就已悄悄將頭髮染成金色，只是為了保密形象，在新歌發表前，她只能四處「遮頭」，笑說：「根本像女諜報員，帽子戴好、自拍躲角度，超怕被拍到！」而金髮所帶來的補染壓力也讓她一度煩惱不已，加上髮型師超搶手，常常不在台灣，讓她靈機一動：「乾脆走我最愛的海盜造型，不但能遮布丁頭，還能致敬加勒比海盜風格！」

琟娜VERNA與A-Lin對唱新歌《糾結重啟》。（谷優娛樂提供）琟娜VERNA與A-Lin對唱新歌《糾結重啟》。（谷優娛樂提供）

私底下的她也默默為歌曲投入大量心力，甚至在發歌前特地到公園拍攝舞蹈影片，意外結識跳土風舞與練太極的老哥老姐們，「他們都超熱情，還請我去一起跳舞，我也會在群組裡跟大家請安，發歌當天還請他們幫我轉發新歌，真的太可愛了！」

琟娜VERNA與A-Lin對唱新歌《糾結重啟》。（谷優娛樂提供）琟娜VERNA與A-Lin對唱新歌《糾結重啟》。（谷優娛樂提供）

除此之外，身為手遊玩家的琟娜VERNA，也首次公開「遊戲ID」身份，笑稱自己以前真的很雷，「打到被隊友碎碎念，但我現在進步很多，可以幫忙擋子彈、開先鋒了！」而她也在遊戲群組裡鼓起勇氣預告自己將發新歌，沒想到嚇壞一票戰友，直呼：「原來我們的雷隊友竟然是歌手？！」她笑說：「歡迎遊戲公司找我代言！」

