張善為今滿50歲！罹病癱瘓封閉12年 粉絲淚祝：我們沒忘記你

〔記者邱奕欽／台北報導〕《麻辣鮮師》張善為今（7日）滿50歲大壽，昔日以「蝌蚪」一角紅遍全台，更曾是《YOYO家族》人氣王「黑皮哥哥」，擁有無數粉絲。未料，張善為2013年因血塊壓迫脊椎神經導致癱瘓，從此淡出演藝圈，至今神隱已逾12年，生日這天更令粉絲感慨萬千。

張善為因病消失眾人眼前超過12年，今是他50歲半百大壽。（資料照，王文麟攝）

張善為2013年罹病後接受手術，雖撿回一命，卻留下下半身癱瘓後遺症，加上復健緩慢，逐漸封閉自我、斷絕外界聯繫。連昔日戰友潘瑋柏、「蜻蜓哥哥」宋翊彰都曾公開表示「聯絡不上他」，令外界憂心他的生活狀況。宋翊彰上個月也鬆口曾悄悄聯繫過張善為，坦言「他真的不想讓人看到現在的樣子。」

曾是許多7、8年級生青春回憶的張善為，雖然消失螢光幕多年，粉絲依然未曾遺忘，他的臉書最後一篇貼文停在2013年，「等我站起來！我的長輩好友們，妳你們的祝福加油打氣我都收到了，謝謝大家 真的。現在的我還在為動根腳趾頭……努力著。」如今，在他迎來50歲生日的此刻，網友、粉絲們紛紛深感心疼並祝福，「我們沒忘記你」、「希望你健康平安」、「哪怕只是露個聲音也好！」即便張善為選擇遠離聚光燈，他留給觀眾的笑容，依然深植人心。

