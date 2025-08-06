Vicky女兒摔倒「脂肪爆出」送急診 曝崩潰心聲跟著一起哭

〔記者林欣穎／台北報導〕Sandy吳姍儒代班主持東森《小姐不熙娣》搭檔派翠克，節目邀請到李新、Vicky、咪咪、蘿莉塔等人一起聊聊他們超狂育兒事蹟，揭露神經質父母們的瘋狂行徑。

Vicky（左）分享女兒曾摔到爆出脂肪。（東森綜合台提供）

Vicky率先分享自己過去是一位神經質媽媽，她提到在大女兒小時候發燒時，她就會心急如焚，不顧一切地從桃園住家直奔台北生產醫院掛急診，結過卻發現只是單純的腸病毒，直到生了老二才漸漸得心應手面對各種育兒狀況。

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Vicky接著分享另一起驚險事件，某天接到學校電話，說小女兒不小心摔倒，傷勢可能有點嚴重，要她盡快到學校一趟。這通電話嚇得她立刻從床上跳起來，火速衝到學校，將女兒送往兒童診所。

沒想到醫生一拆開紗布，竟發現有一塊白白的肉露了出來！Vicky驚恐表示：「我當下還以為是骨頭，結果醫生說是肉的脂肪掉了出來！」讓她當場差點嚇暈，她趕緊將女兒轉往大醫院急診縫合傷口。對此Vicky心有餘悸地說，當時女兒因為太過害怕，一直哭喊：「媽媽我恨妳！」讓她既心疼又心碎，忍不住跟著一起哭。

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