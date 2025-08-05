晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

AV片商讚「天生小三體質」 人妻系女優無預警終止活動

日本AV女優沙月文乃。（翻攝自X）日本AV女優沙月文乃。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優沙月文乃受到片商高度重視，甚至封她為「讓人欲罷不能的危險人妻」，更讚她有「天生的小三體質」，沒想到近日沙月文乃無預警傳出全面停止所有活動，令許多網友驚愕。

沙月文乃自2023年11月出道後，就受到片商Madonna重視，但她突然宣布從今年8月起全面停止所有活動，除了老司機們感到不捨之外，也想知道究竟為什麼要停止活動？

沙月文乃自帶「讓人欲罷不能的危險人妻」，以及「天生的小三體質」。（翻攝自X）沙月文乃自帶「讓人欲罷不能的危險人妻」，以及「天生的小三體質」。（翻攝自X）

沙月文乃臉蛋清秀，且擁有F級魔鬼身材，片商認為她有「感情不忠的距離感」、「天生的小三體質」，加入AV圈子不到2年，就已經有26部作品。日前有人發現沙月文乃8月後的所有活動都被標誌為「中止」，代表經紀公司也不確定沙月文乃何時會回歸，且她的社群從7月25入就未再有更新。

沙月文乃突然宣布從今年8月起全面停止所有活動。（翻攝自X）沙月文乃突然宣布從今年8月起全面停止所有活動。（翻攝自X）

由於日本AV片商不會公開特別說明女優暫停活動原因，因此許多喜愛人妻系女優的愛好者都感到十分可惜。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中