AV片商讚「天生小三體質」 人妻系女優無預警終止活動

日本AV女優沙月文乃。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優沙月文乃受到片商高度重視，甚至封她為「讓人欲罷不能的危險人妻」，更讚她有「天生的小三體質」，沒想到近日沙月文乃無預警傳出全面停止所有活動，令許多網友驚愕。

沙月文乃自2023年11月出道後，就受到片商Madonna重視，但她突然宣布從今年8月起全面停止所有活動，除了老司機們感到不捨之外，也想知道究竟為什麼要停止活動？

沙月文乃自帶「讓人欲罷不能的危險人妻」，以及「天生的小三體質」。（翻攝自X）

沙月文乃臉蛋清秀，且擁有F級魔鬼身材，片商認為她有「感情不忠的距離感」、「天生的小三體質」，加入AV圈子不到2年，就已經有26部作品。日前有人發現沙月文乃8月後的所有活動都被標誌為「中止」，代表經紀公司也不確定沙月文乃何時會回歸，且她的社群從7月25入就未再有更新。

沙月文乃突然宣布從今年8月起全面停止所有活動。（翻攝自X）

由於日本AV片商不會公開特別說明女優暫停活動原因，因此許多喜愛人妻系女優的愛好者都感到十分可惜。

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