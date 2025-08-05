小宇開唱出現「震撼」畫面 充滿遺憾引爆淚點

小宇久違舉辦專場。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「小宇」宋念宇舉辦暌違8年的專場「WHO YOU ARE」音樂分享會，7／26台北和8／2台中場開賣即秒殺，小宇在兩場演出中，特別演唱尚未曝光的全新情歌創作《記得忘了我》，大獲粉絲好評。

上周末即使天公不作美，大雨不斷，台中場依然擠進爆滿的觀眾，看到粉絲的熱情支持，在安可環節，他特別加碼自彈自唱粉絲期待已久的歌曲《920》，帶領全場一起大合唱，氣氛超嗨。

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小宇久違舉辦專場。（索尼提供）

而他在台北和台中的音樂會上，也都搶先曝光全新創作《記得忘了我》，更特別邀請觀眾在進場時，在紙飛機上寫下那句藏在心裡很久的話或是來不及說出口的遺憾，甚至是放不下的名字和無法釋懷的過去，演唱尾聲小宇親自帶領全場觀眾一同拋出彩色紙飛機，網友表示，「是演唱會最感動的一刻」、「歌曲和畫面都太美」、「全場射出紙飛機很難忘」，粉絲都期待小宇能有更大型的演出。

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