「少年隊」錦織一清自曝 出道前曾是伴舞

日本元祖級男團「少年隊」隊長錦織一清。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前傑尼斯事務所（現名星達拓）元祖級男團「少年隊」隊長錦織一清今（5）日在富士電視台直播節目《ぽかぽか》透露，自己出道之前曾經替前輩近藤真彥及知名偶像Pink Lady的未唯mie伴舞。

錦織一清上電視台節目自曝出道前曾當過伴舞。（翻攝自X）

60歲的錦織一清在節目中回憶自己成名前的經歷，他說自己先前除了替近藤真彥伴舞過，也曾經在參加音樂節目時，替女偶像伴舞。先前他在其他經紀公司時，更被叫去替當時赫赫有名的Pink Lady主唱未唯mie伴舞。

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Pink Lady主唱未唯mie。（翻攝自X）

當時參加直播的人都露出驚訝的反應，還大問：「什麼？」但錦織一清毫不在意，輕鬆說：就是幫忙伴舞啊。

「少年隊」曾經是許多少男少女的偶像，（左起）錦織一清、東山紀之、植草克秀。（翻攝自X）

前傑尼斯事務所的「Johnny's Jr.」是從1981年10月6日東京電視台選秀節目《The Young Best 10》選出，當時錦織一清、植草克秀、松原康行組成B Team負責為近藤真彥、田園俊彥伴舞，後更名為「Johnny's 少年隊」，後來松原康行退出，1982年由東山紀之加入，組成現在的「少年隊」，並於1985年12月12日正式出道，初次亮相時喊著「日本出發，前往世界」口號，更成為風靡一時的超級偶像團體。

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