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娛樂 最新消息

看你多敢玩！3日本女優來台「舔棒棒糖」挑戰尺度

〔記者鍾志均／台北報導〕亞洲最大成人展覽會TRE將於8日在南港登場，日本成人產業第一大品牌SOD也將「歌舞伎町最另類大人遊樂園」的《SODLAND》首次搬到展場，打造夢幻級互動主題館，邀全台老司機一同玩樂。

AV女優松丸香澄（左起）、北村海智、小鳩琉莉。（SOD提供）AV女優松丸香澄（左起）、北村海智、小鳩琉莉。（SOD提供）

這次《SODLAND》邀請3位人氣女子社員女優，包括松丸香澄、北村海智、小鳩琉莉展開最真實、最親密的大人互動。活動全程由日本原班團隊操刀，帶來沉浸式情境拍攝，主辦保證活動內容精彩火辣，要來挑戰粉絲們多敢玩。

這次活動包括「寫真攝影方案 A／B」為三位女優換上三套指定造型，女子社員制服、一條浴巾、性感CK內衣，搭配正面擁抱、背後擁抱、情侶牽手三種姿勢，讓粉絲一次收藏三重魅力

第二為「《SODLAND》 Premium 攝影會」由SOD知名AV導演suzutake親自坐鎮指導，打造高質感寫真體驗，並設計「舔棒棒糖」男優視角互動影片，現場也備有清新可愛版本，照顧不同粉絲的期待與尺度。

《SODLAND》在TRE 2025攤位遊戲。（SOD提供）《SODLAND》在TRE 2025攤位遊戲。（SOD提供）

再來是「女子社員酒場・情趣小遊戲」，包括「指尖扭扭樂」拉近距離、比反應更比臉紅心跳；「歡迎光臨My縫」體驗緊張又曖昧的互動情境；「養眼樂多多」保證讓你視覺滿分、心跳加速；另外也有「後宮合照會」實現鐵粉夢幻情境，3位女優將同時環繞拍攝，正面、背面全包圍

此外，除了3位人氣女子社員現身，《SODLAND》攤位在TRE展期將迎來一位神秘嘉賓現身，主辦單位目前賣關子保密中，邀請所有真正懂SOD的老司機們大駕光臨。

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