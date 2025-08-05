茄芷袋退燒？日本觀光客來台 改掃不鏽鋼平底湯匙

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本觀光客來台，常常購買有「台灣LV」稱號的茄芷袋當伴手禮，不過近期出現新寵，那就是不鏽鋼平底湯匙，讓不少台灣人感到驚訝。

莎莎談到，最近不少日本遊客來台購買不鏽鋼平底湯匙當伴手禮。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

莎莎與郭彥均主持的八大《WTO姐妹會》，日前在節目中討論，「哪些東西本國人覺得很普通，卻被外國人當寶物」，莎莎分享，最近不少日本遊客來台，竟然採購台灣常見用來喝湯、吃剉冰的不鏽鋼平底湯匙當伴手禮，來賓之一、來自日本的瑪多點頭認同，「因為日本湯杓比較厚，不太適合吃水果或是剉冰，台灣的比較薄比較適合，而且耐熱可以用來喝湯」，不但便宜到處買得到，也不佔行李空間，瑪多還說，有些上面有金魚圖案，可愛、復古的風格很受日本人歡迎，所以會買來當伴手禮。

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瑪多解釋日本遊客買不鏽鋼平底湯匙當伴手禮的原因。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

莎莎聽完也驚訝表示，原來這種台灣人習以為常的湯匙竟然這麼受歡迎，還被視為必買的特色小物。

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