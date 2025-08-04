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娛樂 日韓

日搞笑藝人有吉弘行 讚大咖歌手妻子「凍齡美魔女」

日本知名搞笑藝人有吉弘行。（翻攝自X）日本知名搞笑藝人有吉弘行。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本知名搞笑藝人有吉弘行，近日在JFN廣播節目《有吉弘行的Sunday Night Dreamer》上大讚68歲歌手長渕剛的太太志穂美悦子真的很會保養，即使年近7旬，仍然保持亮麗外表，可說是美魔女。

長渕剛是超級跨界明星，既是創作歌手也是演員、詩人、畫家。（翻攝自IG）長渕剛是超級跨界明星，既是創作歌手也是演員、詩人、畫家。（翻攝自IG）

有吉弘行在節目中以經典歌手長渕剛為話題，長渕剛是超級跨界明星，既是創作歌手也是演員、詩人、畫家。他現任妻子是69歲的知名女演員志穂美悦子，有吉弘行提到志穂美悦子時，忍不住回憶：「之前在節目上認識了志穂美悦子女士，真的非常驚訝她又酷又漂亮。已經很長一段時間沒見到她了，不過經常聽到關於她的一些消息，都非常酷」。

志穂美悦子和長渕剛兩人於1987年結婚，她也是長渕剛的第二任妻子。（翻攝自IG）志穂美悦子和長渕剛兩人於1987年結婚，她也是長渕剛的第二任妻子。（翻攝自IG）

有吉弘行是在TBS《櫻井．有吉THE夜會》和志穂美悦子相識，當時志穂美悦子穿著一身黑衣插花，遠遠看起來就像是個女巫，後來有吉弘行以為她年紀很輕，還開玩笑說：「志穂美悦子女士體力很好，就算突然使出一記飛踢我都不會訝異。」

當時志穂美悦子送了有吉弘行一束花，有吉弘行非常訝異，覺得她是一位美麗的女巫，更大讚志穂美悦子超會保養，看起來很年輕，完全是個凍齡美魔女。

志穂美悦子是上世紀70年代相當有名的武打女演員。（翻攝自X）志穂美悦子是上世紀70年代相當有名的武打女演員。（翻攝自X）

志穂美悦子和長渕剛兩人於1987年結婚，她也是長渕剛的第二任妻子。志穂美悦子是上世紀70年代相當有名的武打女演員，更是Japan Action Club一員，曾與真田廣之、千葉真一合作過許多作品，她最出名的作品是《新里見八犬傳》，更是其中唯一的女性，不過當時作者人物設定是她所飾演的「犬坂毛野」是男兒身，卻會假扮成女性接近敵人。

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